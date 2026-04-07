"קצפת" הופעה באלברט הול 2005

דירה ריקה, חדר לבן, וילונות שחורים ליד התחנה. הוא ימתין לה במקום בו השמש לא תזרח לעולם, בו הצללים נעים מעצמם. האיש ששר – ג'ק ברוס, נגן הבס והזמר, שהלך לעולמו לפני עשור. הלהקה – "קצפת". אריק קלפטון בגיטרה וגינג'ר בייקר ליד התופים.

השיר מ-1968 נכתב ע"י פיט בראון, המוגדר beat poet, שהיה ידידו של ג'ק ברוס. הוא עוסק באומללות, דיכאון, חוסר תקווה. בראון גם כתב המילים ל – Sunshine Of Your Love ול – I Feel Free. ג'ק ברוס הלחין. השיר נכנס לאלבום Wheels Of Fire, שנקטל בזמנו ע"י מגזין הרולינג סטון.

אריק קלפטון ניגן גיטרת Wah-wah pedal. הוא לקח את הרעיון מג'ימי הנדריקס. השיר יצא כסינגל אחרי ש"קצפת" התפרקה. הוא הצליח יותר בארה"ב (מקום 6) מאשר בבריטניה (מקום 28)

"קצפת" פתחה את רוב הופעותיה עם השיר הזה. בהופעת האיחוד שלה ב-2005 (ראו וידיאו למטה), השיר נוגן לקראת סוף ההופעה.ברוס הקליט גרסה חדשה לשיר בהשפע של מוסיקה לטינית לאלבומו Shadows In The Air, שיצא ב-2001.

הגם שקלפטון הוא האיש המתוקשר והבולט ב"קצפת", ג'ק ברוס וגינג'ר בייקר היו האנשים החשובים יותר בלהקה. יש הרואים בברוס לא רק נגן בס ממדרגה ראשונה, אלא זמר טוב יותר מאשר קלפטון. ג'ינגר הוא סוג של מתופף ג'אז, שהרים את השיר הזה גבוה.

השיר White Room

**** "קצפת" הייתה הסופרגרופ הראשון בהסטוריה של הרוק. שלישיית הנצח, אריק קלפטון בגיטרה, ג’ק ברוס בבס, ג’ינג’ר בייקר בתופים התכנסה להופעות ברויאל אלברט הול בלונדון בין ה-3 ל-6 במאי 2005, כ-37 שנים אחרי שהם נופפו לשלום לכול מעריציהם. כול מי שציפה לקונצרט גדול-מן-החיים, קיבל קונצרט גדול מן החיים. זה היה בלוז כמו שתמיד רצינו לשמוע בלוז מ"קצפת" בתוספת פסיכודליה, ענקי הגיטרה קלפטון וברוס פלוס סולו תופים ארוך מאוד כמו שתמיד רצינו לקבל מג’ינג’ר בייקר וכמובן את ההמנונים – "חדר לבן", "השמש של אהבתך".

In the white room with black curtains near the station/ Blackroof country, no gold pavements, tired starlings/ Silver horses ran down moonbeams in your dark eyes/ Dawn light smiles on you leaving, my contentment/ I'll wait in this place where the sun never shines

Wait in this place where the shadows run from themselves/ You said no strings could secure you at the station/ Platform ticket, restless diesels, goodbye windows/ I walked into such a sad time at the station/ As I walked out, felt my own need just beginning/ I'll wait in the queue when the trains come back

Lie with you where the shadows run from themselves/ At the party she was kindness in the hard crowd/ Consolation for the old wound now forgotten/ Yellow tigers crouched in jungles in her dark eyes/ She's just dressing, goodbye windows, tired starlings/

I'll sleep in this place with the lonely crowd/ Lie in the dark where the shadows run from themselves

קצפת הופעה באלברט הול 2005 Cream – Royal Albert Hall 2005 Full Concert