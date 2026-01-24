קרולינה השירים הגדולים

קרולינה היא דמות ייחודית מאוד במוזיקה הישראלית – לא רק זמרת־יוצרת, אלא דמות מוזיקלית שלמה, עם דרך, קול ותודעה שמסרבים להסתדר לפי תבניות. לקרולינה יש קול שמיד מזהים: צרידות טבעית, לא “יפה” במובן הקלאסי, הגשה דיבורית־שירתית, קרובה לבלוז ולסול, תחושת אמת לא מלוטשת. זה קול של חוויה, של נוכחות – לא של טכניקה.

לא דיווה, לא סמל מיני ולא סמל מחאה. הנשיות שלה יומיומית, עצמאית

קרולינה היא אחת הראשונות שעשו בישראל חיבור טבעי בין רגאיי ודאב, סול ו־R&B, בלוז ופולק עירוני – בלי “חיקוי ג’מייקני” ובלי פוזה – אלא כתרבות נשימה, גרוב וקשב. עברית שנשמעת טבעית בתוך גרוב שחור. המילים של קרולינה נשמעות פשוטות – אבל מדויקות, עוסקות ביחסים, זהות, גוף, הישרדות רגשית. זוהי עברית מדוברת בלי לוותר על עומק. היא כותבת מבפנים החוצה, לא מהצהרה גדולה אלא מרגע קטן.

בהופעות – הגרוב מוביל, לא הלהיט, יש תחושת קהילה, לא מופע ראווה. קרולינה מיוחדת כי היא הצליחה לבנות קריירה ארוכת טווח בלי לאבד את הקול הפנימי שלה. הלהיטים שלה הם שירים שחיים לאורך זמן, לא בהכרח כאלה ששברו מצעדים לשבוע.

הגיוון הוא הסיפור שלה: הגרוב, הפאנק, ה-soul והשפעות אחרות. כששומעים את "אל תאחר", או "ילדים של אלוהים" אתה מבין שאי אפשר לדבר על קרולינה של סגנון אחד. "אף אחד לא בא לי" למשל, מציג אווירת גרוב באקצנט של שירה מהמזרח הרחוק ובאווירת שאנטיי מעורב רגאיי.

זמרת של מגוון של השפעות וצבעים – מחוברת יותר לעצמה ולמוסיקה המערבית, מאשר למוסיקה אתנית מסוימת. היא יותר זמרת של אינטואיציה, מאשר מייצגת תרבות מוסיקלית כלשהי. מה שמייחד אותה בכל סגנון הוא הטון האקזוטי, סגנון השירה המיוחד של הטעמת הברות. .

צילומים: מרגלית חרסונסקי

*** קרולינה חוגגת 20 שנות יצירה, ומציגה בפייסבוק שלה סרט מ"הצוללת" בירושלים שנת 2006 כשהייתה Mc Karolina . ?האיכות של הסרט לא וואו אבל הלב מתגעגע לתקופה קסומה ויצירתית במיוחד כשעוד הייתי די ג׳אית והייתי מופיעה עם ערכת הסאונדסיסטם שלי מנגנת מוסיקה להשראה וחושפת את השירים שלי בכל רחבי הארץ" .

