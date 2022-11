קרולינה All Rivers פסטיבל הפסנתר 2022

ההתרגשות הגיעה לשיא כשקרולינה נשכבה על הבמה ב – save me. "כשאני מתרגשת, עדיין בא לי לשכב על הבמה", אמרה. אחר כך עברה ל"צל עץ תמר" בטווחים קוליים רגשיים בלעדיים. עוד התרגשות. סיבת האירוע בפסטיבל הפסנתר: All Rivers, אלבום חדש שכולו באנגלית. ארבעה שירים ממנו פתחו את המופע. הם ימתינו עד שיתבשלו בלב הקהל.

הראשון שיבשיל ללהיט – Self Voodoo. קרולינה מציעה משימת ריפוי עצמית, כדי שהיא תתגשם היא מבקשת לעצור את כישוף הוודו שבנו ולהתרכז בעצמנו. לעשות Self voodoo. קרולינה מדמה בובה בדמותה, וקוראת לעצמה להישאר בצד הנכון שלה. הקריאה היא לכולם לחבק את בובת האדם שבנו. "אל תמות/ לפני שתנסו להרגיש רגש, הוציאו את זה החוצה/ בכו את הדמעות/ אל תרגישו בושה/ החיים הם משחק". קולה הגבוה לא "נמרח" רגשית, אלא נשאר בצד הנכון של עצמה, בטון מאוזן, שירה סולידית, עיבוד אפרו ביט ג'אזי מסוגנן. הכי לא דרמטית, אבל בהחלט "מכשפת" בגישה האקזוטית שלה. היא מפוקחת ויודעת במדויק מה היא רוצה מהמפיק המוזיקלי שלה. נשארת בצד הכי נכון של עצמה.

"עצמה" הם הרבה חלקים שחיבורם יוצר פאזל מרהיב. האלבום החדש לא ישנה במהות את המורכבות הזו. שובבה, דרמטית, ביזארית, מצחיקה. עדין ישות אחת. זו היא. לא משחקת אותה. היא שרה את "ענן", שיר עצוב על מי שלא הצליחה להגשים חלום אהבתה. מבקשת להיות עוגן בין זרועותיו, אבל "השדים גאו בתוכה כמו סופת גשמים שעיוורו את עיניה". שיר מיוחד בקצב, בהרמוניה, שיר כאב נפלא. היא מגוונת ב – Happiness להיט שרץ לפניה. זה הגרוב של קרולינה. תגידו סגנון. שילוב של עברית ואנגלית, שיר שנכתב כגעגוע לאביה, מוסיקה שמקורותיה באפרו קאריבי.

הגיוון הוא הסיפור שלה: הגרוב, הפאנק, ה-soul והשפעות אחרות. כששומעים את "אל תאחר", אתה מבין שאי אפשר לדבר על קרולינה של סגנון אחד. זמרת של מגוון של השפעות וצבעים – מחוברת יותר לעצמה ולמוסיקה המערבית, מאשר למוסיקה אתנית מסוימת. היא יותר זמרת של אינטואיציה, מאשר מייצגת תרבות מוסיקלית כלשהי. מה שמייחד אותה בכל סגנון הוא הטון האקזוטי, סגנון השירה המיוחד של הטעמת הברות. "אף אחד לא בא לי" למשל, מציג אווירת גרוב באקצנט של שירה מהמזרח הרחוק ובאווירת שאנטיי מעורב רגאיי.

אלבום חדש באנגלית? שמעתי כמה שירים. אל תחפשו מהפכים אצל קרולינה. חלק מהשירים החדשים ייטמעו ברפרטואר שלה. תנו לה הרכב טוב כמו זה – שהיה איתה על הבמה, ותשאירו לה את כל השאר. האלבום חדש ימשיך את הקברט הרב תרבותי הנפלא שלה.

צילום סטילס: מרגלית חרסונסקי

שירים: Return, Self Voodoo, Ready For Juju, All Rivers, ענן, Happiness, אל תאחר, אך אחד לא בא לי, שירת עבדים, מחמאות,Save me, צל עץ תמר, צר לי צ'רלי, Thank You, Boots

אלרן דקל גיטרה ■ איתמר ויינשטיין תופים ■ תומר צוק מקלדות ופסנתר ■ ענבר הימן כלי הקשה ואקורדיון