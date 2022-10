קרולינה מציעה משימת ריפוי עצמית, כדי שהיא תתגשם היא מבקשת לעצור את כישוף הוודו שבנו ולהתרכז בעצמנו. לעשות Self voodoo. מה הסיפור? בכישוף הוודו, בובת ווּדוּ היא צלמית המייצגת את האובייקט שעליו רוצים להשפיע בדרך מאגית: לצורך הכישוף מצרפים לצלמית דבר מה שמקורו באובייקט. הכישוף אמור לגרום לבובה להידמות לאובייקט. הפעולות שנעשות בצלמית אמורות להשפיע על האובייקט. אנשים המאמינים במאגיה ורוצים לפגוע פיזית באדם, בעל חיים או חפץ, מכינים בובת וודו בדמותו ופוגעים בה כדי לגרום לו לפגיעה דומה.

קרולינה מדמה בובה בדמותה, וקוראת לעצמה להישאר בצד הנכון שלה. הקריאה היא לכולם לחבק את בובת האדם שבנו. "אל תמות/ לפני שתנסו להרגיש רגש, הוציאו את זה החוצה/ בכו את הדמעות/ אל תרגישו בושה/ החיים הם משחק".

זו קרולינה שאני אוהב. לא יוצאת מגדרה כדי לרגש. קולה הגבוה לא "נמרח" רגשית, אלא נשאר בצד הנכון של עצמה, בטון מאוזן, שירה סולידית, עיבוד אפרו ביט ג'אזי סולידי ומסוגנן. הכי לא דרמטית, אבל בהחלט "מכשפת" בגישה האקזוטית שלה. היא מפוקחת ויודעת במדויק מה היא רוצה מהמפיק המוזיקלי שלה. נשארת בצד הכי נכון של עצמה.

*** מתוך All Rivers האלבום הבינלאומי הראשון שלה שיצא בלייבל הבריטי Tru Thoughts ב 18/11,

קרולינה Self voodoo יצר וערך יואב ליפקין

Don't die/ befor you try To feel/ Emotion/ al hills

Bring it out/ Cry your tears/ Feel no shame/ Life is a game

Its a self voodoo/ Anything that you do/ all the things/ That you do

Vudoo/ Voodo/ Stop the voodoo/ Stop yourself voodoo

No shame/ As water rhymes/ Tunges of fire

Everything you ask for/ In your desire/ Im on your side

Dont die/ before you try/ Just open up your eyes

Befor you fix your eyes/ Your self abuse in love

Its a self voodoo/ Anything that you do

It’s a self voodoo/ Anything that you do/ Stop the voodoo

