את You' ve Got A Friend אני מוצא ב – Tapestry של קרול קינג מ-1971. טבל הגרסה שהפכה את המנון האהבה הזה ללהיט הייתה של ג'יימס טיילור, שיצאה באותה שנה. היא נמצאת באלבומו Mud Slide Slim and the Blue Horizon, שהגיע למקום הראשון במצעד 100 האלבומים באותה שנה.

זהו שיר פולק רוק כל כך פשוט וענוג שהוא נכנס מיידית לרשימת המנוני הפופ הנצחיים. ג'יימס טיילור שמע את השיר לראשונה מפי קרול קינג בערב בטרובדור תאטר בלוס אנג'לס. כשהם נפגשו אז מאחורי הקלעים. טיילור סיפר לה כי הוא אהב את השיר, והיא הציעה בו במקום – שיקליט גרסה משלו. טיילור עשה שינויים מינוריים בשיר, שקיבלו את הסכמתה של קינג. הבעיה היא ששתי הגרסאות יצאו סמוכות זו לזו ב-1971, והתחרו זו בזו בתחנות הרדיו. קרול קינג לא התחרטה ואפילו קיבלה בלי כעס את השינויים הקלים שטיילור הכניס לשיר.

כ-36 שנים אחרי, נובמבר 2007, חזרו טיילור וקינג עם הרכב שכולל נגנים מהלהקה ההיא (The Section) ל"טרובדור" לשלושה ערבים (6 הופעות) לחגיגות 50 שנה למקום. זמרים אהבו אז להופיע ב"טרובדור", שאכלס את זמרי הימים ההם של פריחת הפולק-רוק. גם האיגלס, ג'קסון בראון, לינדה רונסטאט, ג'וני מיטשל הופיעו ב"הטרבדור".

ההופעות ההיסטוריות האלו מתועדות בדיסק הכפול (סי.די + די.ווי.די) – 75 דקות עם כל הלהיטים – So Far Away, It's Too Late, Will You Love Me Tomorrow של קרול קינג, Carolina In My Mind, Sweet Baby James, Fire And Rain של טיילור.

כשאתה בדאון ובצרה וצריך קצת אהבה ודאגה,/ ושום דבר, שום דבר לא הולך,/ תעצום את העיניים ותחשב עליי, בקרוב אני אהיה שם/ כדי להאיר אפילו את הלילה החשוך ביותר שלך.

פשוט קרא בשמי/ ואתה יודע היכן אני נמצא,/ אבוא בריצה לראות אותך שוב./ חורף, אביב, קיץ, או/ בסתיו, כל מה שאתה צריך לעשות זה להתקשר/ ואני אהיה שם/ יש לך חבר.

אם השמים מעליך מתקדרים ומתמלאים עננים / ורוח הצפון הישנה מתחילה לנשוב,/ שמור על ראשך ביחד וקרא בשמי בקול רם/ ובקרוב תוכל לשמוע אותי מתדפק על דלתך

כאשר אנשים יכולים להיות כל כך קרים. הם יפגעו בך, כן, ויעזבו אותך.

ויקחו את נשמתך, אם תיתן להם

אה, אבל אל תיתן להם

פשוט קרא בשמי אתה יודע היכן אני נמצא,/ אני אבוא בריצה לראות אותך שוב.

חורף, אביב, קיץ, או בסתיו, כל מה שאתה צריך לעשות זה להתקשר/ ואני אהיה שם, כן, אני אעשה זאת.

יש לך חבר/ יש לך חבר./ לא נפלא לדעת שיש לך חבר?

When you're down and troubled and you need some love and care

and nothing, nothing is going right,

close your eyes and think of me and soon I will be there

to brighten up even your darkest night.

You just call out my name, and you know wherever I am,

I'll come running to see you again.

Winter, spring, summer, or fall, all you have to do is call

and I'll be there

You've got a friend.

If the sky above you grows dark and full of clouds,

And that old north wind schould begin to blow,

Keep your head together and call my name out loud.

Soon you'll hear me knockin' at your door.

You just call out my name, and you know wherever I am,

I'll come running to see you again.

Winter, spring, summer, or fall, all you have to do is call

and I'll be there, yes, I will.

Now ain't it good to know that you've got a

friend

when people can be so cold. They'll hurt you, yes, and desert you.

And, take your soul if you let them.

Oh, but don't you let them.

You just call out my name, and you know wherever I am,

I'll come running to see you again.

Winter, spring, summer, or fall, all you have to do is call

and I'll be there, yes, I will.

You've got a friend.

You've got a friend.

Ain't it good to know you've got a friend

