השיר יצא כסינגל בינואר 1969 על ידי Fantasy Records ובאלבום האולפן השני של קרידנס קלירווטר ריבייבל, Bayou Country. הוא הפך ללהיט גדול בארצות הברית, והגיע לשיא במקום ה-2 ב-Billboard Hot 100 במרץ 1969, הראשון מבין חמישה סינגלים של הלהקה שהגיעו למקום ה-2.

גרסת כיסוי של אייק וטינה טרנר, שיצאה שנתיים מאוחר יותר ב-1971, הצליחה כמעט באותה מידה, הגיעה למקום הרביעי ב-Billboard Hot 100 וזכתה בפרס גראמי.

ג'ון פוגרטי, הזמר והגיטריסט של "קרידנס קלירווטר ריבייבל" שכתב את השיר, סיפר כי הבסיס לשיר הייתה דמות של כובסת שהכיר. ל"מרי הגאה" לא היה קשר לסירת נהר בשיר. פוגרטי ראה את זה בעיני רוחו כסיפורה של אישה שעובדת כמשרתת עבור אנשים עשירים. "היא יורדת מהאוטובוס כל בוקר והולכת לעבודה ומחזיקה את חייהם ביחד", הסביר. "אז היא צריכה ללכת הביתה."

היבט סירת הנהר התבשל במוחו די הרבה זמן. כשכתב את המוזיקה, הוא גרם לכמה האקורדים הראשונים לעורר גלגל משוטים של סירת נהר שמסתובב. כך, "מרי הגאה" הפכה מעובדת ניקיון לסירה. פוגרטי כתב את המילים על בסיס שלושה רעיונות לכותרות השיר: "מרי גאה", "סירת נהר" ו"מתגלגל על נהר". הוא נשא מחברת עם כותרים שלדעתו נועדו להיות שירים ו-"Proud Mary" היה בראש הרשימה.

השיר הוא שילוב חלק של מוזיקת שורשים בשחור ולבן/ המוסיקה נכתבה בהשראת ספינת מעבורת על נהר המיסיסיפי. ה"פראוד מרי" בשיר הפכה בסופו של דבר לספינה שנעה על הנהר – Rolling On A River. השיר שהגיע למקום השני בארה"ב, נכלל באלבומה השני Bayou Country. הוא היה הראשון מבין חמישה להיטים גדולים של הלהקה. בוב דילן סיפר, כי זה השיר שהיה הכי אהוב עליו ב-1969. השיר חזר לפסגות בגרסת הכיסוי של אייק וטינה טרנר ב-1971.

קרידנס קלירווטר ריבייבל Proud Mary

Left a good job in the city

Workin' for the man every night and day

And I never lost one minute of sleepin'

Worryin' ’bout the way things might have been

Big wheel keep on turnin'

Proud Mary keep on burnin'

Rollin', rollin', rollin' on the river

Cleaned a lot of plates in Memphis

Pumped a lot of pane down in New Orleans

But I never saw the good side of the city

'Til I hitched a ride on a river boat queen

Big wheel keep on turnin'

Proud Mary keep on burnin'

Rollin', rollin' (rollin'), rollin' on the river

Rollin', rollin', rollin' on the river

If you come down to the river

Bet you gonna find some people who live

You don't have to worry ’cause you have no money

People on the river are happy to give

Big wheel keep on turnin'

Proud Mary keep on burnin'

Rollin', rollin', rollin' on the river

Rollin', rollin', rollin' on the river

Rollin', rollin', rollin' on the river

Rollin', rollin', rollin' on the river

Writer/s: John Cameron Fogerty