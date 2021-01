קריס קריסטופרסון פורש. זמר הקאנטרי והשחקן הודיע על פרישתו לאחר יותר מחמישה עשורים בענף הבידור.

קריסטופרסון פרש עוד בשנה שעברה, אך הידיעה יצאה רק עכשיו בהודעה לעיתונות ביום רביעי (27 בינואר), שהתייחסה לשינוי ניהול עיזבונו של קריסטופרסון. עוד צוין כי בנו של קריסטופרסון, ג'ון, נכנס לפקח על ההתנהלות העסקית של אביו, כולל חברת התקליטים שלו, KK Records וכל עסקי המשפחה. קריסטופרסון בן 84 המשיך להיות פעיל עד פברואר שנה שעברה עם להקת The Strangers.

השנה מלאו 50 שנה לאלבומו השני של קריסטופרסטון, יליד טקסס, "The Silver Tongued Devil and I". אלבום הבכורה של קריסטופרסון, 'קריסטופרסון', יצא בשנת 1970, ובו הקלאסיקות "עזור לי לעבור את הלילה" (‘Help Me Make It Through the Night’ ) ו"עבור הזמנים הטובים" (‘For the Good Times)

קריסטופרסון היה חבר בלהקת העל The Highwaymen לצד ג'וני קאש, ווילי נלסון וויילון ג'נינגס, שהיתה לכוח מניע בתנועת מוסיקה הקאנטרי.

בשנת 2004 הוכנס קריסטופרסון להיכל התהילה של מוזיקת הקאנטרי,.

בין השירים שכתב: "אני ובובי מקגי" (‘Me and Bobby McGee’ ) של ג'ניס ג'ופלין ו "יום ראשון בבוקר" (‘Sunday Morning’ Comin’ Down’) של ג'וני קאש.



כשחקן קריסטופרסון הופיע בכמה סרטים, ביניהם "פאט גארט ובילי הנער" , וב"כוכב נולד" בשנת 1976 לצד ברברה סטרייסנד, ועל כך זכה בגלובוס הזהב עבור השחקן הטוב ביותר על גילומו.של ג'ון נורמן האוורד. בשנת 2019, קריסטופרסון וסטרייסנד ביצעו בהופעה חיה ראשונה אי פעם של ‘The Love Inside’ מתוך "כוכב נולד", כ 40 שנה לאחר צאתו המקורית של הסרט.

הקונצרט המלא האחרון של קריסטופרסון נערך בינואר 2020 במסגרת הפסטיבל החמישי Outlaw Country Cruise.

