קרן אן שלומי שבן מותק את אצלי בראש

שירו של בוב דילן נקרא במקור Mama, you been on my mind. שיר על אהבה גדולה שאינה זוכה לגמול, וניסיון להראות השתחררות ממושא התשוקה. מצד אחד – היא אצלו בראש. מצד שני: לא איכפת לו עם מי היא ישנה הלילה. לא שיר אופייני לדילן. נדמה לי ששמעתי פעם גרסה מצוינת של ג'ף באקלי לשיר הזה. קרן אן ושלומי שבן הסבו השיר לדואט בעברית-אנגלית במסגרת האלבום "מגדל הפזמון".

השיר מצליח ללכוד רגעים עדינים של זיכרון, געגוע ואהבה לא ממומשת. השילוב בין המילים הרגישות, הלחן המלודי וההגשה הדיאלוגית הופכים אותו לשיר שמעביר תחושה של אינטימיות וכאב בעת ובעונה אחת. המשמעות הכפולה של “אצלי בראש” – מצד אחד, מדובר על אובססיה או מחשבות בלתי פוסקות, אך מצד שני, זה גם רמז לכך שהקשר עשוי להתקיים יותר בדמיון מאשר במציאות

השיר נע בין מלנכוליה לרוך, עם מלודיה שמתפתחת בעדינות ולאורך זמן. קיימים שינויי הרמוניה עדינים שמוסיפים לעומק הרגשי של השיר.

הדואט בין שלומי לקרן יוצר דינמיקה של דו-שיח רגשי. הקולות שלהם מתמזגים ברכות אך גם מבליטים את הפער ביניהם – אולי כסמל לפער בין הדמויות בשיר.

השימוש בכלים אקוסטיים ואפקטים מינימליים נותן לשיר אווירה אינטימית, כמעט כאילו מדובר בשיר שנכתב ברגע אישי מאוד, מחוץ לזמן ולמרחב הקונקרטי.

. שניהם לא לוחצים, שרים ברגישות מופתית. עיבוד אקוסטי מאופק, לוקח לחלקה הרמונית נקייה, נוסטלגית משהו, שמחזירה לימי פריחת הפולק סונגס של השישים. התרפקתי איתם.

ואולי זה הצבע של השמש שדהה



ואולי זה הצבע של השמש שדהה

ומכסה את הצומת בו אני עומד

או שאולי זה משהו באוויר או משהו אחר

אבל מותק, את אצלי בראש.

I don't mean to trouble please don't put me down or get upset

I am not pleadin 'or sayin' I can't forget

I do not walk the floor bowed down an' bent buy yet

Daddy, you've been on mind.

אפילו שמוחי הזוי ועולמי סגור וצר

איפה היית לא ישנה לי

ולא יציף אותי בצער

גם לא אכפת לי איפה או עם מי תתעוררי מחר

רק שמותק, את אצלי בראש.

I'm not asking you to say words like yes or no

Please understand me

I got no place for you to go

I'm just whispering to myself so I can pretend that I don't know

Daddy, you've been on my mind

כשתתעוררי מחר יפה הביטי בראי

ולא אהיה שם לצידך לא אהיה קרוב אל תופתעי

I'll just be curious to know

If you can see yourself as clear

As someone who has had you on her mind

מותק את אצלי בראש / daddy you've been on my mind

Bob Dylan – Mama, You Been On My Mind