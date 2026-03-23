קרן אן 101 ההופעה

"הערב בעברית", היא אומרת על הפתיחה בחיוך כבוש. "לא בדיוק הכנתי משפטים, אבל אולי בהמשך".

אחרי יעל נעים כמעט שכחו כאן את קרן אן. גם היא עשתה קריירה בצרפת. אם התקשורת מחפשת בנרות "גאוות ישראליות", קרן אן (37) לא פחות נותנת סיבה לגאווה, גם אם בביוגרפיה שלה היא חצי ישראלית, חצי הולנדית שגדלה בצרפת.

אבל הגאווה אינה שייכת לקרן, בטח לא לעם ישראל. היא קודם כל שלה – על אלבום שישי 101 שזכה לביקורות מצוינות בעולם ועל השירים שלה, על דרך יצירתית, שהביאה להשוואתה לנורה ג'ונס ואף לניקו של ווולווט אנדרגראונד.

מישהו כינה את המוסיקה שלה "אגרוף ברזל בכפפת משי", כלומר השילוב הזה בין פולק לרוק לבלוז. אבל קרן אן מעל ומעבר לסגנון והשוואה.כמי שעשתה קריירה בצרפת, היא נשמעת דכיום דווקא לגמרי ניו-יורקית, גם בכתיבה. לכל שיר היא מתאימה אווירה בעיבודים מאינטימיות מסתורית המופלאה מצד שני שירים טעונים ברוק. המעבר שלה מגיטרה חשמלית לאקוסטית – יש בו משהו מאוד נכון ומדויק מבחינתה: בחלוקה הנכונה של אנרגיות. בשילוב בין שירה אינטימית, מעודנת ומסתורית ובין הפגנת ביטחון בשירים הקצביים כשהיא נעזרת בטריו פסנתר-בס-תופים צרפתי מהודק מאוד.

קרן אן פתחה ב – Strange Weather, שיר אווירה קודר, יפהפה על פרפורי הגסיסה של אהבה שנועד להיכשל.

שירים: like Blood on My Hands אולי השיר – מה מוזר – הכי מתקתק בערב, על פינטוזי דם בכל מקום – כולל האנשים במקום שאנחנו שומעים אותה. Song from a Tour Bus מספר את מה עובר עליה בנסיעות בין הופעות. אהבתי את הקאבר שהיא שרה ל – Daddy You Been On My Hand של בוב דילן. ועוד קאבר בצרפתית: je fume pour oublier que tu bois של אלן באשונג שאומר – "עשנתי כדי לשכוח שאת שותה"…

וגם שירים שכבר רצים לפניה. אחד שבלעדיו הופעה של קרן אן אינה אותה הופעה של קרן אן. הוא נקרא: Not Going Anywhre

This is why I always wonder

I'm a pond full of regrets

I always try to not remember rather than forget

This is why I always whisper

When vagabonds are passing by

I tend to keep myself away from their goodbyes

את ההופעה המאוד קולית (מלשון (Cool) מבחוץ אפשר לפרשן גם כמתוחה משהו. היא אינה מחצינה, לא דרמטית מדי, קצת נבוכה בקטעי הקישור, לא יודעת מה להגיד. מצד שני – מי צריך קטעי קישור כשמקבלים זמרת, סינגר-סונגרייטרית, כל כך מיוחדת, מסוגננת, מקורית.

שירים: Strange Weather, For You and I, Sugar Mama, It Ain't No Crime, Lay Your Head Down, Song From A Tour Bus, Not Going Anywhere, You Were On Fire, Chelsea Burns, Daddy You Been On My Mind, je fume pour oublier que tu bois, My Name Is Trouble, Blood On My Hands, Sailor And Widow, In Your Back.

Pierre Dubost – Bass

Marc Chouarain– Piano and Keyboard

Christophe Deschamps – Drums