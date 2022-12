אצלנו זה כמעט עובר מתחת לרדאר: דייב גרוהל (לשעבר מתופף נירוונה, סולן וגיטריסט פו פייטרס) וגרג קרסטין המפיק היהודי והרב-נגן, ממשיכים במסורת הסאשנים לכבוד חנוכה ומדליקים 8 נרות מוסיקליים והפעם לא בהקלטות אולפן אלא בהופעות חיות בספיישל המארח אמנים שונים ב – "The Hanukkah Sessions 2020"

ההופעה נערכה ב- 5 בדצמבר 2022, במועדון לארגו בלוס אנג'לס וביצעו כמיטב המסורת שירים של אומנים יהודים. את הלילה הנחה ג'אד אפאטו. . השירים הוקלטו – שיר אחד לכל נר בכל אחד משמונת ימי החנוכה. כל 300 הכרטיסים נמכרו מראש וההכנסות מהאירוע נתרמו ל- ADL (הליגה נגד אנטישמיות). לכל אחד מהאורחים קשר כזה או אחר עם היהדות.

נר ראשון: Spinning Wheel של "דם, יזע ודמעות" עם ג'אד אפאטו

נר שני: Pink – Get The Party Started

נר שלישי: 10cc – The Things We Do For Love





נר רביעי: Janis Ian של At Seventeen בביצוע בתו של דייב, Violet Grohl

נר חמישי: Beck – E-Pro

נר שישי: Yeah Yeah Yeahs – Heads Will Roll מארחים את קרן או

נר שביעי: Rush – The Spirit of the Radio

נר שמיני: דייב גרוהל שר “I Love L.A” של רנדי ניומן