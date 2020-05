ק.די לאנג, הזמרת-יוצרת הקנדית, שרה על התשוקה המתמדת שממשיכה להתקיים גם במצבים קשים. בראיון איתה סיפרה לאנג, כי השיר קשור בסמסרה (בסנסקריט ובפאלי: "תנועה מתמשכת" או "זרימה מתמשכת") מונח המתייחס למעגל של גלגול נשמות או לידה מחדש במסורות המזרח כמו הינדואיזם ובודהיזם. כשנשאלה לגבי משמעות הפזמון החוזר "Constant craving Has always been", היא אמרה:

"זה סיכום של תשוקה אנושית. כולנו שבורי לב. כולנו עצבניים. כולנו פגיעים. כולנו מלאי תקווה, אבל בסופו של יום, תשוקה מתמדת תמיד הייתה "מבחינה רגשית, זה פשוט צף אצלי. זוהי תכלית האמירה שבשיר הזה."

"לא הייתי בודהיסטית כשכתבתי את זה. התעניינתי בבודהיזם מאז שהייתי בת 18, אז התחלתי להרהר בגלגול נשמות ובמסעות קיומיים משלי"

Ingenue, האלבום בו מופיע השיר, מסמן סטייה מסגנון הקאנטרי הקלאסי של אלבומיה הקודמים של לאנג.

את השיר כתבה עם שותפה הקבוע לכתיבה, בן מינק. "שכרנו מקום קטן בוונקובר דירה לכתוב שירים. הקשבתי ל- Black Crow של ג'וני מיטשל ואמרתי לבן: זה יהיה נהדר אם נוכל לעשות שיר עם אקורדים פתוחים דומים. התיישבתי עם מקלדת קאסיו והמוזיקה הגיעה מהר. מצד שני, נאבקתי בכתיבת המילים במשך חודשים. ואז יום אחד פשוט ישבתי ליד החלון עם מכונת כתיבה והמלה "תשוקה מתמדת" נכנסה לראש. ברגע שהיה לי את זה, השיר כולו זרם".

"השתוקקות מתמדת" הוא שירה הפופולרי ביותר. הסינגל נמכר במיליונים ברחבי העולם, וזיכה אותה בפרס הגראמי עבור "זמרת הפופ הטובה ביותר" ב -1993. הסינגל יצא באותה שנה בה ק.ד לאנג יצא מהארון כלסבית בחשיפה פומבית.

Even through the darkest phase/ Be it thick or thin

Always someone marches brave/ Here beneath my skin

Constant craving/ Has always been

Maybe a great magnet pulls/ All souls towards truth

Or maybe it is life itself/ That feeds wisdom/ To its youth

Constant craving/ Has always been

Craving/ Ah ha/ Constant craving

Has always been/ Has always been

Constant craving/ Has always been

Constant craving/ Has always been

Craving/ Ah ha/ Constant craving

Has always been/ Has always been/ Has always been

Has always been/ Has always been/ Has always been

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

דירוג: