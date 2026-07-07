רביב כנר שבלי

רביב כנר שר שיר כאב דרמטי ואינטימי, המתאר תקופה של התרסקות רגשית לאחר פרידה או אובדן של קשר משמעותי. זהו שיר שמוותר על דימויים גדולים לטובת תמונות יומיומיות של בדידות, הרגלים מזיקים וניסיון להתמודד עם חלל שנוצר. הכוח שלו נמצא בפער בין הפגיעוּת הרבה של הטקסט לבין העוצמה הדרמטית של הביצוע.

הפתיחה משרטטת תמונה של אדם שנמצא במצב של קיפאון רגשי – "אין למי לשלוח פרחים / כל הבגדים שלי שוב מסריחים" – פרטים קטנים מהחיים שדווקא שגרת שהיומיומיות שלהם הופכת אותם לכואבים: אין כאן דרמה חיצונית, אלא הזנחה שקטה של אדם שאיבד את תחושת הסדר. השורה: "סיגריות שבלי ובלי אף אחת / אני שוב נגמר לאט" מציגה את הבדידות דרך הרגלים קטנים. הסיגריות אינן רק פרט טכני אלא סמל לשגרה שמחליפה קשר אנושי. הדובר אינו מתאר רגע אחד של שבירה, אלא תהליך איטי של דעיכה.

הבית השני מוסיף מורכבות: – "לא החזקתי חזק ברוחות / לא היית בשבילי כשהתחילו סליחות" הדובר אינו מציג את עצמו רק כקורבן. הוא מודה שגם הוא לא תמיד ידע להחזיק את הקשר. השורה: "ואם את צודקת עדיין טעית"

מבטאת את הסתירה שבפרידה: ייתכן שהצד השני צודק מבחינה מסוימת, אך עדיין הדרך שבה הדברים התרחשו פגעה.

מרכז השיר נמצא בפזמון: – "איך זה שבחרת מכאן תקופה שאני לא שמח" זו אינה רק תלונה כלפיה, אלא שאלה קיומית. הוא מנסה להבין כיצד אדם שהיה קרוב אליו יכול היה לבחור ברגע שבו הוא נמצא בשפל.

המשפט: "הלוואי שכל מי שיבוא אלייך ירגיש אורח" מעניין כי אינו חותר לנקמה אלא מאחל לה תחושת זרות. יש כאן שילוב בין כאב, אכזבה ורצון שהאחרת תבין את מה שהוא הרגיש.

"אז שמתי לי שירים של דיכאון רקדתי מול ירח" מוסיף ממד כמעט קולנועי. זהו דימוי של אדם לבד בלילה, המנסה להפוך את העצב לטקס אישי. יש כאן גם עצב וגם מודעות עצמית מסוימת – הוא יודע שהוא בתוך רגע דרמטי, כמעט כמו סצנה מסרט.

עם זאת, הטקסט עצמו נשען לעיתים על עולם דימויים מוכר של שירי פרידה: סיגריות, לילות, דיכאון, געגוע וחוסר יכולת להמשיך הלאה. מצד שני, השפה הישירה, כמעט חסרת קישוטים, דווקא מונעת מהשיר להפוך למלודרמה מוגזמת. הוא נשמע כמו אדם אמיתי שנמצא בתוך משבר.

אחד המאפיינים הבולטים של השיר הוא אופן ההגשה של רביב כנר. הוא מתחיל בגישה כמעט מדוברת – חצי דיבור, חצי שירה – שמעניקה תחושה של וידוי אישי. אין תחושה של "ביצוע" אלא של אדם שמספר לעצמו ולמאזין מה עבר עליו. הגישה האפלולית הזו הולכת ונבנית עד לרגע שבו הוא פורץ בזעקה – "איך זה שבחרת מכאן תקופה שאני לא שמח" – רגע השיא של השיר. המעבר מהקול השבור והמאופק אל הצעקה מבטא את מה שהדובר אינו מצליח להכיל עוד. הכאב שהיה כלוא בפנים הופך להתפרצות.

רביב כנר מצליח לשלב פגיעוּת עם עוצמה. בקולו, המזוהה עם בלדות גדולות ודרמטיות. הוא משתמש בו באופן מרוסן יותר, מאפשר לשבר להיבנות.. הוא אינו רק שר על כאב – הוא ממחיז את התהליך שבו הכאב יוצא החוצה.

הוא מצליח להפוך סיפור פרידה אישי לחוויה רחבה של אובדן, בדידות וניסיון להבין איך ממשיכים הלאה.

זהו אינו שיר שמציע פתרון או נחמה; הוא מתעד רגע שבו האדם עדיין נמצא בתוך הכאב. דווקא משום כך כוחו: הוא אינו מנסה לייפות את השבר, אלא לתת לו קול.

רביב כנר שבלי

אין למי לשלוח פרחים

כל הבגדים שלי שוב מסריחים

סיגריות שבלי ובלי אף אחת

אני שוב נגמר לאט

מילים זולות העיקר ממשיכים

מה חשבת שטיפול יעשה לך קסמים

אין אלטרנטיבה להפכים

לא חייב וגם לא צריכים

לוקח עוד שוט שמוחק רגעים

איך זה שבחרת מכאן תקופה שאני לא שמח

הלוואי שכל מי שיבוא אלייך שירגיש אורח

ואיך זה שבחוץ הכל נראה כאילו לא פורח

אז שמתי לי שירים של דיכאון רקדתי מול ירח

לא החזקתי חזק ברוחות

לא היית בשבילי כשהתחילו סליחות

אני לא ראיתי מה שראית

את יפה ואכזרית

ואם את צודקת עדיין טעית

איך זה שבחרת מכאן תקופה שאני לא שמח

הלוואי שכל מי שיבוא אלייך שירגיש אורח

ואיך זה שבחוץ הכל נראה כאילו לא פורח

אז שמתי לי שירים של דיכאון רקדתי מול ירח

סיגריות שבלי ובלי אף אחת

אני שוב נגמר לאט

מילים זולות העיקר ממשיכים

רביב כנר פייסבוק