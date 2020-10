לחזור הביתה. להרגיש בית. הכי טבעי. במטבח, בגינה, במיטה שלך. מקום אחד. סגר כסוג של בריחה. רג'יניאנו הפך את החוויה ליצירה מוסיקלית חוצת גבולות סגנוניים. נסובב גלובוס. נשמע צלילים קלטיים, מזרח רחוק. עממי וקלאסי אירופאי. הכפר הקטן של רג'יניאנו הוא מוסיקת עולם.

קרן הדר "חיה" את התחושה בווקאליות אינטימית משוחררת, ועם זאת מחוברת למהלך הקצבי וההרמוני של השיר. רג'יניאנו יוצר מתוך תחושת חופש רוחנית. התוצאה היא ליריקה מוזיקלית המכילה את הנרטיב והתחושה במרחב אקוסטי. עשיר. למרות שהשיר אומר – הגבל עצמך למקום אחד, רגיניאנו איו אינו סוגר עצמו מוזיקלית במקום ובזמן מסוים. השיר מתפתח באפיק אל זמני עשיר. בזה ייחודו וקסמו.

Home again

So naturally dancing in the kitchen

I clean, I try to get away

Home again

So naturally drinking tea in my garden

I breath, I try to get away

Home again,

Naturally sleeping in my own bed

I dream, I fly and get away