רדיוהד מופע האיחוד שהעולם חיכה לו

כנגד כל הסיכויים, רדיוהד חזרה מהפסקה של שבע שנים כדי לספק קסם בהופעות 2025. רק לפני שלושה חודשים, עצם המחשבה על הופעה של רדיוהד בשנת 2025 – או בעצם, בכל שנה עתידית לצורך העניין – נראתה בלתי אפשרית. מאז שהלהקה סיימה את סיבוב ההופעות A Moon Shaped Pool באוגוסט 2018, המוזיקאים היו עסוקים בפרויקטים צדדיים שונים. הסולן תום יורק והגיטריסט ג'וני גרינווד הוציאו שלושה אלבומים תחת השם Smile; גרינווד הפיק מספר סרטים, כולל האפוס האחרון של פול תומאס אנדרסון, "One Battle After Another"; יורק הוציא אלבום עם המפיק מארק פריצ'רד.המתופף פיל סלוואי והגיטריסט אד אובריאן הוציאו שניהם אלבומי סולו; והבסיסט קולין גרינווד הוציא ספר תמונות מדהים של רדיוהד. אז כן, עברו שבע שנים ארוכות מאז שראינו את חמשת הבחורים האלה יחד על הבמה בפארק הירקון.

רדיוהד היא מסוג הלהקות שחצו את גבולות הרוק, ופתחה דלת לעידן חדש שבו מוזיקה אלטרנטיבית יכולה להיות גם פורצת דרך וגם רחבת השפעה.

זהו סיבוב ההופעות הראשון של רדיוהד מזה שנים רבות ללא אלבום חדש, וההופעה הראשונה שלהם מכל סוג שהוא מאז הוכנסו להיכל התהילה של הרוקנרול בשנת 2019 (רק אובריאן וסלוואי הגיעו לטקס). מספר גורמים – בריאות נפשית ומתח פנימי סביב הסכסוך בין ישראל לחמאס – כמעט מנעו מהם לחזור בכלל.

כשיורק שמע שמועות על איחוד להקה בשנה שעברה, הוא הכחיש אותן במהירות. "אני לא מודע לזה ולא ממש אכפת לי", אמר. "בלי להעליב אף אחד, ותודה על האכפתיות".

אכפת למעריצים לא מעט. וזו הסיבה שזה הרגיש כמו נס כשהאורות התעמעמו בארנה מוביסטאר במדריד לפתיחה של סיבוב ההופעות האירופי של רדיוהד ב-2025, והם עלו לבמה אחרי ההפסקה הארוכה ביותר בקריירה שלהם. הביקורות: שווה היה את ההמתנה.

התחושה הכללית בקרב רבים מהמעריצים היא של חוויה רגשית חוזרת, מעין “חזרה הביתה” ללהקה. הם פתחו עם "Let Down", וזו הייתה הפעם השנייה שהם פותחים הופעה עם OK Computer מאז מנצ'סטר ב-2017 (האלבום חזר לאחרונה למצעד Hot 100 עשרים ושמונה שנים מלאחר יציאתן)

במשך השירים הראשונים, הם הוסתרו על ידי מסך וידאו שקוף למחצה, שהחל להתרומם חלקית במהלך "Bloom" מ-The King of Limbs. השיר "The Gloaming"" הוא רק אחד מששת שירי Hail to the Thief שהלהקה ביצעה הערב, כולל השיר הראשון ""Sit Down. Stand Up"" מאז 2004

Radiohead – Wolf at the Door (Live in Madrid, 04.11.2025)

מסך הווידאו התפצל לפאנלים שעלו וירדו לאורך כל המופע, והסתירו תמיד חלק גדול מהבמה. לעיתים, הדבר הקשה על ראיית הלהקה, אך יורק דאג לשנות תנוחות באופן עקבי כדי שכל מי שהיה בזירה יוכל להעיף בו מבט חטוף. "Weird Fishes/Arpeggi" מופיע כשיר הרביעי באלבומם משנת 2007, In Rainbows הוא גולת הכותרת בכל הופעה של רדיוהד, כאשר הגיטריסט אובריאן תורם את קולות הליווי ושר מכל הלב.

יורק אינו אחד שפונה לקהל במהלך הופעות – הוא לא יספר סיפור על ילדותו, כמו ברוס ספרינגסטין. אבל כשהלהקה יצאה לקול מחיאות כפיים סוערות להדרן, הוא פלט שתי מילים פשוטות בעודו אוחז בגיטרה אקוסטית: “Fair enough.”. לאחר מכן הוא צלל לתוך "Fake Plastic Trees", מ- Bends אליו הצטרף ההקהל בשירה ובפנסי טלפון סלולרי מ- Amnesiac -הגיע רק את "You and Whose Army?" אבל זה היה פשוט מדהים, עם מצלמה על המיקרופון של יורק, שתפסה את הרמת הגבות הדרמטית שלו ואת תנועות הידיים.

חלק ההדרן כלל את מ-There There המרגש ועד כולל Subterranean Homesick Alien, Paranoid Android, בסיום – הרגיל שלהם, "Karma Police". ביצוע יפהפה וקורע לב של השיר הקבוע של , "How to Disappear Completely", מהאלבום The Kid A.

רדיוהד מתכננים לשנות את רשימת השירים מלילה ללילה ולחזור לגדולים ביותר – שינוי משמעותי מסירובה הקודם לנגן את הקלאסיקות. קל יהיה לקרוא לזה מוטיבציה של גריפת כספים, אבל כפי שהם הוכיחו בשבע השנים האחרונות, הם לא צריכים לעשות את ההופעות האלה. זה היה בשביל המעריצים.הרבה להקות מפחדות להשתנות כי הן חוששות לאבד קהל. רדיוהד יצרה אמון ולכן הלהקה יכולה להרשות לעצמה כל צעד בהופעה הבאה.

כל שירי ההופעה בנגן

Radiohead – Fake Plastic Trees (Live in Madrid, 04.11.2025)

רדיוהד פייסבוק

רדיוהד בפארק הירקון 2017