רדיוהד מכריזים על מועדי סיבוב הופעות ראשונים מאז 2018

רדיוהד הכריזו על הופעותיהם החיות הראשונות מזה שבע שנים, מקור ציפייה רבה בקרב המעריצים. פליירים שהוצבו בערים ברחבי אירופה הצביעו על תאריכים בלונדון, קופנהגן, מדריד, ברלין ובולוניה, אותם אישרה הלהקה רשמית לחורף הקרוב.

הלהקה תופיע בהופעות של ארבעה לילות באולם אחד בכל מדינה, כאשר ההופעות בספרד, באיטליה ובבריטניה יתקיימו בנובמבר, ובדנמרק ובגרמניה בדצמבר.

המתופף פיליפ סלוואי אמר בהצהרה: "בשנה שעברה, נפגשנו כדי להתאמן, סתם בשביל הכיף. אחרי הפסקה של שבע שנים, זה הרגיש ממש טוב לנגן את השירים שוב ולחבר מחדש לזהות מוזיקלית שהתקבעה עמוק בתוך חמשתנו. זה גם גרם לנו לרצות לנגן כמה הופעות יחד, אז אנחנו מקווים שתוכלו להגיע לאחד התאריכים הקרובים. כרגע, זה יהיה רק ​​אלה, אבל מי יודע לאן כל זה יוביל."

מעריצים יצטרכו להירשם מראש באתר האינטרנט של רדיוהד כדי לקבל הזדמנות לרכוש כרטיסים, צעד שנועד "להפחית את התחרות מצד בוטים ומוכרי כרטיסים". חלק גדול יותר של הכרטיסים יוקצה למעריצים המתגוררים קרוב יותר להופעות, אותן הם איירו על גבי מפה.

ההופעות באירופה הן ההופעות החיות הראשונות של הלהקה מאז 2018, אז סיימו את סיבוב ההופעות של אלבומה התשיעי, A Moon Shaped Pool משנת 2016. כל חבר המשיך לאחר מכן בקריירות הסולו שלו. הסולן גיטריסט תום יורק והגיטריסט הראשי ג'וני גרינווד הקימו את להקת Smile עם מתופף הג'אז טום סקינר, והוציאו עד כה שלושה אלבומים. יורק ודונווד שיתפו פעולה לאחרונה בתערוכת אמנות במוזיאון אשמולין באוקספורד, אותה כינה מבקר הגרדיאן אדי פרנקל "רצף של ציורים גרועים" בביקורת שני כוכבים.

הגיטריסט אד אובריאן הוציא את אלבום הסולו Earth בשנת 2020, בו השתתף קולין גרינווד באחד השירים; האחרון שיתף פעולה גם עם הזמר הבלגי-מצרי טמינו ויצא לסיבוב הופעות כחלק מהלהקה החיה עם ניק קייב וורן אליס, כמו גם עם ניק קייב והבאד סידס. סלוואי הוציא את אלבום הסולו השלישי שלו, Strange Dance, בשנת 2023, וניגן בתופים באלבום החמישי של להקת Lanterns on the Lake מניוקאסל.

ג'וני גרינווד שיתף פעולה גם עם דודו טסה באלבום Jarak Qaribak משנת 2023, הכולל עיבודים של שירי אהבה מזרח תיכוניים שהוקלטו בתל אביב ובאוקספורדשייר, בריטניה. ההרכב כולל גם מוזיקאים מסוריה, לבנון, כווית ועיראק. סיבוב הופעות אירופאי בוטל לאחר פרוץ מלחמת ישראל-עזה באוקטובר 2023. בשנת 2024, גרינווד הצטרף למחאות בישראל שקראו להדחתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו ולשחרור בני ערובה שהוחזקו על ידי חמאס; הוא וטסה הופיעו גם בתל אביב, מה שעורר גינוי מצד פעילים פרו-פלסטינים.

השנה, שתי הופעות של הלהקה בבריטניה בוטלו לאחר דיווחים על איומים נגד גרינווד את טסה. גרינווד אמר בתגובה כי הם "חוששים מהשימוש בביטול זה כנשק על ידי דמויות ריאקציונריות".

רדיוהד הופיעו בתל אביב בסיבוב ההופעות האחרון שלהם, ביולי 2017, למרות קריאות לבטל את ההופעה. יורק אמר אז: "לנגן במדינה זה לא אותו דבר כמו לתמוך בממשלה שלה".

באוקטובר 2024, יורק ירד מהבמה במהלך קונצרט סולו במלבורן לאחר שספג לעג בהערות פרו-פלסטיניות מצד אחד מהצופים. יורק ענה: "בוא לכאן ותגיד את זה… תקפוץ לבמה המזורגגת ותגיד מה שאתה רוצה לומר". המפגין צעק אז: "כמה ילדים מתים יידרשו כדי שתגנה את רצח העם בעזה?" ויורק סיים את ההופעה.

בחודש מאי, יורק פרסם הצהרה על המלחמה בעזה, בה נאמר כי נתניהו וממשלו "צריכים להיעצר" וכי חמאס "בוחר גם הוא להסתתר מאחורי סבלם של עמו". הוא אמר כי הקונצרט במלבורן לא נראה כרגע המתאים "לדון באסון ההומניטארי המתפתח בעזה" וכי לאחר מכן הוא נדהם לראות את "שתיקתו לכאורה… נתפסת איכשהו כמעורבות". הוא הוסיף כי הוא חשב שזה יהיה "מובן מאליו" מהמוזיקה שלו "שלא אוכל לתמוך בשום צורה של קיצוניות או דה-הומניזציה של אחרים".

Movistar arena, Madrid, Spain – 4, 5, 7, 8 November

Unipol arena, Bologna, Italy – 14, 15, 17, 18 November

The O2, London, UK – 21, 22, 24, 25 November

Royal arena, Copenhagen, Denmark – 1, 2, 4, 5, December

Uber arena, Berlin, Germany – 8, 9, 11, 12 December

