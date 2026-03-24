השיר “Nice Dream” של רדיוהד Radiohead (מתוך האלבום The Bends, 1995) הוא אחד השירים השקטים והחמקמקים יותר בקטלוג שלהם, גם אחד מהעמוקים. זה שיר שנשמע כמו חלום נעים, עד שמבינים שהוא בעצם פנטזיה של בריחה מהמציאות.

כבר מהבית הראשון: “They love me like I was a brother / They protect me…” תום יורק מתאר מציאות מושלמת: אהבה ללא תנאים, הגנה, שלווה, אבל זו אינה מציאות אלא אידיליה מדומיינת.

והפזמון "Nice dream" נשמע בהתחלה כמו אישור אבל בהקשר של יורק, זה נאמר כמעט בציניות: “חלום יפה… אבל רק חלום”.

המעבר לבית השני שובר את האשליה: “I call up my friend, the good angel / But she's out…” כאן כבר: אין מענה, אין הצלה, והשורה הסוריאליסטית – “The sea would electrocute us all" מציגה עולם לא הגיוני, כמעט חלומי־מעוות. זה רגע שבו החלום מתחיל להתפרק והמציאות חודרת פנימה.

השיר נוגע בצורך להיות אהוב-מוגן-שייך, אבל בפועל הדובר לבד הקשר הוא חד־צדדי או מדומיין. נוצרת תחושת בדידות עטופה בפנטזיה.

החזרה על "Nice dream… Nice dream…" יכולה להישמע מרגיעה אבל גם כמו ניסיון לשכנע את עצמך, כשהחלום היפה לא קיים בפועל.

שורות הסיום הן מבחן זהות “If you think that you're strong enough / If you think you belong enough” כלומר:החלום תלוי בך, אבל גם חושף את הספק – אולי אתה לא מספיק חזק, אולי אתה לא באמת שייך.

המוזיקה תואמת לחלוטין: גיטרות רכות, מרחפות, אווירה ערפילית, התפתחות עדינה בלי פיצוץ גדול שיוצרת תחושת ניתוק וריחוף.

זה שיר של מינימליזם שמעצים את הרגש, שילוב עדין בין יופי לאי־נוחות.

זה שיר על חלום יפה שאתה יודע שהוא לא אמיתי, אבל עדיין צריך אותו. הוא לא שובר את החלום – הוא נותן לך להישאר בו רגע… ואז להבין לבד.

רדיוהד Nice Dream

They love me like I was a brother

They protect me, listen to me

They dug me my very own garden

Gave me sunshine, made me happy

Nice dream

Nice dream

Nice dream

I call up my friend, the good angel

But she's out with her answerphone

She said that she'd love to come help, but

The sea would electrocute us all

Nice dream

Nice dream

Nice dream

Nice dream

Nice dream

Nice dream

Nice dream (If you think that you're strong enough)

Nice dream (If you think you belong enough)

Nice dream (If you think that you're strong enough)

Nice dream (If you think you belong enough)

Nice dream

Nice dream

Nice dream

Nice dream

