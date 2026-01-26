רובי וויליאמס רושם לעצמו אלבום מספר 16 במקום הראשון במצעד הבריטי, ובכך עוקף את השיא שקבעו הביטלס בשנת 2000, והופך לאמן בעל מספר אלבומי המקום הראשון הגבוה ביותר אי פעם בבריטניה.

האלבום Britpop, מחווה של וויליאמס למוזיקת הגיטרות מעצבת־רוח־התקופה של אמצע שנות ה־90, נכנס ישירות למקום הראשון בשבוע יציאתו. כל אלבומי האולפן שלו, למעט אחד – Reality Killed the Video Star משנת 2009, – הגיעו לפסגת המצעד, לצד שלושה אלבומי אוסף ואלבום הפסקול לסרט הביוגרפי Better Man. לא נכללים בספירה זו שני אלבומי מקום ראשון נוספים שהקליט כחבר ב־Take That.



וויליאמס חתר זמן רב לשבור את השיא, ואף דחה את תאריך יציאת Britpop מאוקטובר לאחר שהבין כי הוא עתיד להתחרות – ולהפסיד – לאלבומה של טיילור סוויפט The Life of a Showgirl. לאחר מכן נקבע האלבום ל־6 בפברואר, אך לבסוף הוקדם לשבוע רגוע יותר מבחינת תחרות: 16 בינואר.

וויליאמס תיאר את Britpop כ“האלבום שרציתי לכתוב ולהוציא אחרי שעזבתי את Take That ב־1995”. מבקר הפופ הראשי של הגרדיאן, אלכסיס פטרידיס, שיבח את האלבום וכתב:

“יש במלודיות חוצפה וניצוץ שמעבירים את השירים מעבר לחיקוי גרידא, והתוצאה מהנה מאוד.”

הביטלס קבעו את השיא הקודם עם אלבום האוסף 1, אחד מארבעה אלבומי מקום ראשון שיצאו מאז פירוק הלהקה. הם כמעט הוסיפו פסגות נוספות במספר הזדמנויות. חובבי פופ עשויים להתווכח אם וויליאמס באמת “גדול יותר” מהביטלס, אך אין ספק שהוא הגיע לשיא מהר יותר: 29 שנים לעומת 37 השנים שלקח לביטלס להגיע ל־15 אלבומי מקום ראשון.

לרולינג סטונס ולטיילור סוויפט יש 14 אלבומי מקום ראשון כל אחד, לאלביס פרסלי 13, ולברוס ספרינגסטין ולמדונה 12.

פרסלי עדיין מחזיק בשיא הסינגלים שהגיעו למקום הראשון בבריטניה – 21 במספר. לוויליאמס יש שבעה, האחרון שבהם בשנת 2012 עם השיר Candy.

וויליאמס גבר על אלבומה של אוליביה דין, The Art of Loving שנמצא כבר 17 שבועות בחמישייה הראשונה, וכן על הזמרת האמריקאית מדיסון ביר, שנכנסה למקום השלישי עם האלבום Locket.

