רוברטה פלאק אינה מסוגלת לשיר לאחר שאובחנה במחלת איי.אל.אס

הזמרת והמוזיקאית זוכת הגראמי רוברטה פלאק, לא תהיה מסוגלת לשיר לאחר שאובחנה כחולה ב-ALS, הידועה גם כמחלת לו גריג, מחלה ניוונית קשה של מערכת העצבים התוקפת חוט השדרה וגורמת לניוון איטי ששל העצבים המובילים מסרים מהמוח לשרירים. זה משפיע על היכולת שלהם לנוע, לדבר ואפילו לנשום. אין תרופה ידועה ל-ALS. ב-2016 עברה פלאק שבץ מוחי.

פלאק המוכרת מ"להורג אותי ברכות עם שירו" ("Killing Me Softly with His Song") מתקשה לדבר, כך סיפר המנהל שלה.

פלאק, בת 85, זכתה בארבעה פרסי גראמי וקיבלה 14 מועמדויות. סרט תיעודי על חייה אמור לעלות לראשונה בשבוע הבא בניו יורק. היא גם מתכננת להוציא ספר ילדים לאור בינואר.

בנוסף ל-Kiling Me Softly – שזכה לכיסוי מאוחר יותר על ידי הפוג'יז עם לורין היל – פלאק ידועה בשירים ביניהם "The First Time Ever I Saw Your Face", ששימש סרטו של קלינט איסטווד Play Misty for Me ו-"Feel Like Makin' Love".

העיתוי של יציאת הסרט והספר של פלאק בשנה הבאה עולה בקנה אחד עם יום השנה ה-50 לאלבומה הרביעי "Killing Me Softly With His Song", שיצא ב-1973.

