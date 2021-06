רוברט סמית מה – The Cure מוציא אלבום סולו המתואר "רעש"

רוברט סמית מה – The Cure מוציא אלבום סולו אותו הוא מכנה "רעש". היוצר של יוצר הלהיטים 'Friday I'm In Love' גילה כי חבריו להקה הגיבו ב"לא מהדהד" כשהציע את התקליט המוקדש לרעש. זו הסיבה שבחר לעשות את הפרויקט לבד.

"תמיד רציתי לעשות רעש של שעה. חיכיתי לזה 10 שנים, וקיבלתי סירוב מהלהקה, אז פשוט נהניתי לעשות את זה לבד".

עם זאת, לרוקר יש שני אלבומים בדרך עם הלהקה, שהם הפכים קוטביים בכל הנוגע למצב הרוח הכללי. "עשינו שני אלבומים ואחד מהם מאוד מאוד משקיע באבדון ובקדרות, והשני לא." הרצועה הסינמטית, 'איך לא לטבוע' ( 'How Not To Drown'), מוצגת באלבום הקרוב של הלהקה, 'Screen Violence'.

אלבום האולפן האחרון של Cure היה '4:13 Dream' משנת 2008. בינתיים, האייקון הגותי בן ה -62 הוציא שיתוף פעולה עם קבוצת הסינת'-פופ Chvrches.

CHVRCHES, Robert Smith – How Not To Drown (feat. Robert Smith)