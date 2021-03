זה התחיל ב -5 באפריל 2020, אוהבי מוזיקה שנתקעו בבתיהם ושייטו ברשת נתקלו באחד המראות המוזרים: יוצר "קינג קרימזון" רוברט פריפ ואשתו, הזמרת והשחקנית טויה ווילקוקס, שניהם לבוש באלגנטיות, רוקדים את המנון הרוק של ביל היילי והקומטס "רוק מסביב לשעון". זה היה המתאבן של סדרת סרטוני קאברים מ – "Enter Sandman" ועד "Girls, Girls, Girls", וגם את ריקוד 'אגם הברבורים' שלהם.

הסרטון הראשון צולם באייפון של ווילקוקס במטבח ביתם של בני הזוג ליד ברמינגהם, אנגליה, הקליפ השיק את אחת הסדרות הוויראליות הפחות סבירות והיותר מדוברות בשנה. בכל יום ראשון מאז, "ארוחת הצהריים של יום ראשון של טויה ורוברט" (המכונה לפעמים "ארוחת צהריים מהבידוד") הציג קליפ חדש של בני הזוג שנראו כנהנים מבילוי מהיר וטוב בבית. ווילקוקס שרה ומשחקתם (כשהיא לבושה במגוון תחפושות) ואילו פריפ מלווה אותה בגיטרה חשמלית.

מדי פעם נראים בני הזוג רוקדים יחד, כמו בהופעה בת דקה לאגם הברבורים של צ'ייקובסקי, בה שניהם לובשים חצאיות. ברוב המקרים הם מציעים שירים מקוצרים, בערך בין דקה לשניים, שאיש לא ציפה שהגיטריסט של קינג קרימזון יכסה יחד ען אשתו שירי מטאל קלאסי והארד-רוק, מ“Smoke on the Water” ועד “Sweet Child o’ Mine” של דיפ פרפל, כמו גם “Tainted Love” של Soft Cell (שהוקדש לולנטיין דיי הארון)" Smells Like Teen Spirit של נירוונה "ו-" Purple Haze" של הנדריקס.

המחווה שלהם ל- "Enter Sandman" של מטאליקה הגיעהל מעל 5.7 מיליון צפיות ביוטיוב, הגרסה שלהם ל"Toxic" של בריטני ספירס מתקרבת ל 900,000. בחירות בשיר השירים משקפות את הרקע ווילקוקס, כשהיא הגיחה מסצנת הפאנק הבריטית של הסבנטיז, בתקופה שכיכבה כשחקנית (בפרויקטים כמו הסרט"קוודרופניה" של להקת "המי") הקמת להקתה, "טויה", לפני שפנתה לסולו באייטיז; המוזיקה שלה שילבה פאנק, הארד ורוק וגותי. היא ופריפ נישאו בשנת 1986 ושיתפו פעולה בהרכב Sunday All Over the World בתחילת שנות התשעים.

לרגל השנה הראשונה של הסרטונים – ווילקוקס הכינה אלבום חדש של שירים מקוריים, Posh Pop.

"הנה זוג בוגר שאוהב זה את זה בכיף", אומר פריפ. "מדהים, לא? בבית במטבח שלהם! ”

"מה האלטרנטיבה אם לא להינות כל הזמן?" מוסיפה ווילקוקס.

