רוג'ר ווטרס הקליט מחדש את האלבום The Dark Side of the Moon של פינק פלויד

רוג'ר ווטרס חשף שהוא מקליט מחדש את 'The Dark Side of the Moon' אלבומה האייקוני של פינק פלויד האלבום מ-1973, שהוא היה שותף ליצירתו.

גרסת הסולו של ווטרס ל"הצד האפל של הירח" נמצאת כבר חודשים בעבודה, ללא מעורבות או ידיעת חברי פינק פלויד דיוויד גילמור וניק מייסון. מדובר בהקלטה מחדש את כל עשרת השירים.

מלבד ווטרס, התורם היחיד לגרסת הסולו הוא על פי הדיווחים שותפו הוותיק של ווטרס וחברו, גאס סייפרט, שמנגן על באורגן האמונד. חברתו של סייפרט, הזמרת בדואין, משתתפת בהקלטה המחודשת. כשנשאל מדוע בחר לחזור על 'הצד האפל של הירח', אמר ווטרס: "מפני שלא מספיק אנשים זיהו על מה האלבום".

קומץ אנשים שכבר האזינו לגרסת הסולו במלואה, תיארו את ההקלטה המחודשת כ"טובה מאוד" ב"חלקים מסוימים". במיוחד שיבחו את השירה של ווטרס במיוחד 'Time' בגוון הקולי הזקן שלו. גם הגרסה של ווטרס ל- 'Breathe' תוארה כ"גרוב מחודש להפליא… איטי ואקוסטי".

לפי המקורות הנ"ל, ווטרס ניגן "סולו בס נהדר" רק בשיר ‘Us and Them’”. כמו כן הוסיף קול מדבר משלו על כלי הנגינה כמו ב – 'On The Run'".

בחודש שעבר הודיעה פינק פלויד על מהדורה מחודשת ליום השנה ה-50 של 'The Dark Side Of The Moon', הכוללת הקלטה חיה של הופעתה של הלהקה ב-1974 באצטדיון וומבלי, ואמורה לצאת ב-24 במרץ.

