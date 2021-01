רוג'ר ווטרס משתף בשני שירים של פינק פלויד מתוך The Wall משנת 1979 בסרטון אולפן מהבידוד החברתי. ווטרס שר על ורה לין, זמרת מלחמת העולם השנייה שהלכה לעולמה ביוני שנה שעברה, בשיר 'ורה'. בהתייחסו לשיר אמר: "ורה היא ורה לין. זמרת יוצרת, שהיתה פופולרית מאוד בימי מלחמת העולם השניה. הלהיט הגדול ביותר שלה היה 'ניפגש שוב'. היא נודעה כחביבת הכוחות.

במהלך הסט הקצר, ביצע ווטרס גם ‘Bring the Boys Back Home’ לווטרס, ממקימי הלהקה, הצטרפו דייב קילמינסטר, ג'ואי וורונקר, לוציוס-ג'ס וולף, הולי לייסקרט, גאס סייפרט, ג'ונתן וילסון וג'ון קארין.

בסרטון שהעלה רוג'ר ווטרס, ממקימי פינק פלויד והדמות היוצרת הבולטת בהרכב, בעמוד הפייסבוק במאי, הוא טען כי דייוויד גילמור, מתנכל לו, משתיק אותו ו"פתח נגדו בחרם". בסרטון טוען ווטרס כי גילמור מונע ממנו להשתמש באתר הלהקה ובעמודיה הרשמיים ברשתות החברתיות על מנת לקדם את יצירותיו המוזיקליות. "שום דבר ממני לא נמצא באתר — דיוויד גילמור הופך אותי ללא רלוונטי. הוא חושב שהוא הבעלים של האתר.

הסרטון הועלה ימים ספורים אחרי שווטרס פרסם גרסה מחודשת ל־Mother, גם הוא מ"החומה".

רוג'ר ווטרס בן ה–76 נמנה עם מייסדי להקת הרוק הבריטית, שנחשבת לאחת מהלהקות הגדולות בכל הזמנים. בתחילת דרכה, בשנת 1965, היא הובלה על ידי סיד בארט בעמדת הסולן. ב–1967, בעקבות התמוטטות נפשית, החליפו דיוויד גילמור. לאורך השנים הקליטה הלהקה 15 אלבומי אולפן, כמעט כולם הגיעו למקומות הראשונים במצעדים בבריטניה עם צאתם. שניים מאלבומיהם, The Wall ו־The Dark Side Of The Moon נמנים עם האלבומים הנמכרים ביותר בהיסטוריה.

ווטרס נחשב רוב השנים למנהיג הלהקה, אך בשנת 1985 הסתכסך עם חבריה ועזב. בשנים האחרונות עלה שמו לכותרות בעיקר בשל היותו פעיל מרכזי בתנועת ה־BDS, ותמך בה בהודעות פומביות בחרם תרבותי על ישראל, וגם הקפיד לפנות כמעט לכל אמן שהגיע להופעה בארץ כדי לשכנעו לבטל את הופעתו. עם האמנים שקיבלו מכתבים כאלה ממנו נמנים מדונה, רדיוהד, ניל יאנג, תחרות האירוויזיון שהתקיימה בישראל ורבים אחרים.

ווטרס ישחרר בקרוב את סרט הקונצרט Us + Them . לאחרונה הוציא מקדמון של “The Happiest Days of Our Lives” וחלק שני ושלישי של “Another Brick in the Wall.”

רוג'ר ווטרס – החומה בפעם האחרונה

רוג'ר ווטרס מבצע שני שירים של פינק פלויד

Mother

רוג'ר ווטרס – הודעה למעריצים

רוג'ר ווטרס פייסבוק