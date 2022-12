רוג'ר ווטרס The Lockdown Sessions

רוג'ר ווטרס משתף בשישה שירים של האל.פי החדש The Lockdown Sessions, ביניהם גם גרסאות חדשות לשירים של פינק פלויד מתוך The Wall משנת 1979. הסרטונים בשחור לבן צולמו באולפן מהבידוד החברתי. ווטרס שר על ורה לין, זמרת מלחמת העולם השנייה שהלכה לעולמה ביוני שנה שעברה, בשיר 'ורה'. בהתייחסו לשיר אמר: "ורה היא ורה לין. זמרת יוצרת, שהיתה פופולרית מאוד בימי מלחמת העולם השניה. הלהיט הגדול ביותר שלה היה 'ניפגש שוב'. היא נודעה כחביבת הכוחות.

שלושה מששת השירים ' – "Mother", "Vera" ו-"Comfortably Numb 2022" – יצאו במקור באלבום הכפול של פינק פלויד, The Wall, משנת 1979. "את Comfortably Numb ביצעתי כאן נמוך יותר ב-דו מינור, כדי להפוך אותו לאפל יותר ללא סולואים", הסביר ווטרס בעבר, "חוץ מרצף האקורדים השונה, נכנסה שירה נשית יפה להחריד. סולו של שאניי ג'ונסון, אחת מהזמרות החדשות שלנו".

שתי רצועות נוספות ב- "Two Suns in the Sunset" ו-"The Gunners Dream" – נכללו ב-1983 באלבום -The Final Cut של פינק פלויד, בעוד "The Bravery of Being Out of Range" הגיע מהאלבום Amused to Death, הסולו של ווטרס מ-1992 ווטרס אישר שהוא עובד עבודה על פרויקט מקורי חדש שנבנה סביב“The Bar", בלדת פסנתר שמקורה גם הוא במהלך הסגר במגפה, שהשתלב במרכז הקונצרטים שלו לאחרונה.

לווטרס הצטרפו בסאשנים דייב קילמינסטר, ג'ואי וורונקר, לוציוס-ג'ס וולף, הולי לייסקרט, גאס סייפרט, ג'ונתן וילסון וג'ון קארין.

רוג'ר ווטרס בן ה–76 נמנה עם מייסדי פינק פלויד, שנחשבת לאחת מהלהקות הגדולות בכל הזמנים. בתחילת דרכה, בשנת 1965, היא הובלה על ידי סיד בארט בעמדת הסולן. ב–1967, בעקבות התמוטטות נפשית, החליפו דיוויד גילמור. לאורך השנים הקליטה הלהקה 15 אלבומי אולפן, כמעט כולם הגיעו למקומות הראשונים במצעדים בבריטניה עם צאתם. שניים מאלבומיהם, The Wall ו־The Dark Side Of The Moon נמנים עם האלבומים הנמכרים ביותר בהיסטוריה.

ווטרס נחשב רוב השנים למנהיג הלהקה, אך בשנת 1985 הסתכסך עם חבריה ועזב. בשנים האחרונות עלה שמו לכותרות בעיקר בשל היותו פעיל מרכזי בתנועת ה־BDS, ותמך בה בהודעות פומביות בחרם תרבותי על ישראל, וגם הקפיד לפנות כמעט לכל אמן שהגיע להופעה בארץ כדי לשכנעו לבטל את הופעתו. עם האמנים שקיבלו מכתבים כאלה ממנו נמנים מדונה, רדיוהד, ניל יאנג, תחרות האירוויזיון שהתקיימה בישראל ורבים אחרים.

הקורונה עשתה משהו מאוד משמעותי לאמנים. הפרויקט האולפני של ווטרס מציג קווי מתאר חדשים, מיוחדים, לעיתים מרטיטים של המוסיקה שלו ושל פינק פלויד. פינק פלויד עדיין אקטואלית, אפילו רלוונטית. רוג'ר וטרס ממשיך להיות רלוונטי. בישראל סולדים ממנו. זה לא מוריד גרם מהאמנות המצוינת שלו. ווטרס כועס מאוד על איך שכולנו מתעקשים להרוג אחד את השני, להרוג את כדור הארץ. הוא לקח לתשומת ליבו את השלום, האהבה וההבנה של שנות ה-60, ונשאר לוחם בלתי נלאה. לא תמיד אני מסכים איתו, אבל נדמה שיש לכבד את הרצון שלו לדיאלוג, לדבר מעל כלי המלחמה. רוג'ר ווטרס הוא אדם שלא נרתע מדעות לא פופולריות בעולם שבו הוא נחשב לעיתים בלתי נסבל עד מסוכן. אבל צריכים להודות: הוא אחד מכותבי השירים הבודדים שיכול לעורר תגובה לא רק בהקשר של השירים אלא בשל איכויותיהם, ומבחינה זו הסאשנים של הבידוד .

Roger Waters – Mother

Two Suns In The Sunset

Vera / Bring The Boys Back Home

The Gunner's Dream

The Bravery of Being Out of Range

Comfortably Numb 2022

