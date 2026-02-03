רוזה עושה היסטוריה בגראמי עם ברונו מארס בביצוע ל־APT

רוזה ROSÉ, הזמרת הדרוםצ קוריאנית, עשתה היסטוריה בטקס פרסי הגראמי בביצוע ללהיט APT יחד עם ברונו מארס. השניים התאחדו שוב כדי להגיש גרסה עתירת אנרגיה לשיר המצליח שלהם משנת 2024. השיר היה הסינגל המוביל מתוך אלבום הסולו הראשון של כוכבת ה־K-Pop, , והפך ללהיט מיידי – כשהגיע למקום הראשון במצעדים בלמעלה מ־50 מדינות.

מעבר לאנרגיה שסחפה את הקהל – כאשר רוזה שרה ומארס ניגן בגיטרה – הרגע סימן גם ציון דרך היסטורי עבור הזמרת וחברת BLACKPINK – היא הפכה לכוכבת ה־K-Pop הראשונה שמופיעה כאמנית סולו אי פעם בטקס השנתי של הגראמי

בנוסף לכך, השיר ‘APT.’ היה מועמד הן ל־שיר השנה והן להקלטת השנה בטקס הגראמי של 2026. בכך היא הפכה לאמנית ה־K-Pop הראשונה שקיבלה מועמדות כמבצעת ראשית באחת מארבע הקטגוריות המרכזיות של הגראמי.

השיר APT. בביצוע רוזה וברונו מארס הוא מפגש מסקרן ומנצח בין שני עולמות פופ שונים אך משלימים: הפופ־רוק המלודי והרגשי של ROSÉ והפאנק־פופ הגרובי והחושני שמזוהה עם ברונו מארס. התוצאה היא שיר קליט במיוחד, מדויק בהפקתו, ובעל אמירה רגשית פשוטה אך אפקטיבית.

APT. הוא שיר על אינטימיות פשוטה בעולם רועש, עטוף בהפקת פופ אלגנטית ובכימיה מצוינת בין שני מבצעים. הוא לא מנסה להמציא מחדש את הז’אנר, אלא מזקק נוסחה מוכחת לכדי שיר מדויק, קליט ומרגש – וזה בדיוק מה שהופך אותו ללהיט.

שם השיר APT. (קיצור של Apartment) מרמז כבר מראש על מרחב אינטימי, פרטי, כזה שמנותק מרעש העולם החיצון. הדירה בשיר הופכת לסמל למקום שבו מערכת היחסים מתקיימת באמת – בלי מסכות, בלי קהל, רק שני אנשים והרגשות שלהם.זהו שיר על קרבה, על רגעים קטנים של ביחד, ועל הרצון לעצור את הזמן בתוך חלל מוגן.

זהו פופ שמכוון ללב יותר מאשר לשכל – וכך גם נבנה הפזמון, שחוזר על הרעיון המרכזי כמנטרה. ההפקה נשענת על גרוב מידטמפו עם ניחוח של פופ־פאנק ורטרו־R&B, סאונד שמזוהה מאוד עם ברונו מארס, אך מעודן כך שיתאים גם לאסתטיקה של ROSÉ. הדיאלוג ביניהם נשמע כמו שיחה מוזיקלית בין שני אנשים שמכירים היטב זה את זו, ולא רק חילופי בתים טכניים. הקולות משתלבים ולא מתחרים, מה שמעצים את תחושת האינטימיות.

ROSÉ & Bruno Mars – APT