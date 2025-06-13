"אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי", התרפק אריק איינשטיין ב"יכול להיות שזה נגמר". אכן זה נגמר, אבל האוסף הזה הוא הזדמנות להתרפק ולחזור לימים לפני שזה נגמר. טיבה של מוסיקה קלאסית שלעולם אינה נגמרת. האוסף הזה מכיל קטעים שלא ייגמרו לעולם. זוהי המוסיקה הקלאסית הקלה המשובחת מכל המחוזות הלטיניים. הפסדובלה, הטנגו של ארגנטינה, הרומבה והפלמנקו של ספרד ועד הבוסה הסמבה והצ'ורו של ברזיל. משבי רוח לטיניים ערים. הקטעים מלודיים וקולחים חלקם בשטף Easy Listening מענג ובביצועים של מיטב התזמורות, חלקם הקטן להאזנה רגועה וקשובה יותר. אינני בטוח שהקטעים פה מוכרים על פי שמותיהם, אבל כמעט כל קטע לבטח יזוהה מהצליל הראשון. אפשר מהכורסה, ואינני פוסל על הסף להזמין את בן/בת הזוג לריקוד. תרקדו כמו הזקנים של פעם. אחרי שהכל נגמר, מסתבר שלא הכל נגמר.

**** לאלבום רוח צוענית

1 . פסדובלה (פנלה)

2 . אל צ'וקלו (וילולדו, דיסקפולו, קאטן)

3. טיקו-טיקו (אברו)

4. קינאה (גייד)

5. לה קומפרסיטה (רודריגז, מרוני, קונטורס)

6. בוקר בקרנבל (כונפה)

7. רומבה ג'מאייקה (בנג'מין)

8. אסטוריאס (אלבניז)

9. גרנדה (לארה)

10. פנדנגו (רודריגו)

11. ריקוד ספרדי מס' 1 (דה פאייה)

12. זיכרונות מאלהמברה (טארגה)

13. פעמוני שלג ברזילאיים (פיית')

14 . סמבה בתו אחד (ז'ובים)

15. צ'ורו (ואלס ברזילאי ) מס' 1 (וילה לובוס)

16. אנדלוסיה (לקונה)

17 . רומבה פלמנקו (עממי, סאלי, פנה, קורדובה)

18. קצב בולרו (רודריגו.19 יד ביד (רזאנו)

20. בחזרה לסורנטו (דה קרטיס(

21. נעימת הנושא מ'סינמה פרדיסו' (מוריקונה)