רון בוחניק שר שיר אהבה מלודי ונוגה בו הוא מבקש לפרוש מחדש את מסע האהבה כמעין הצלה רגשית – מפגש שמאפשר בנייה מחדש של חיים, חלומות ומשמעות. המשמעות המכוננת בשיר היא שבואה של הדמות האהובה הוא רגע מפנה. היא איננה רק בת זוג. היא הכוח שמסדר את הבלגן הפנימי, שמאגד את חלקי החיים לזרימה אחידה (“כל הנחלים התחברו לים”).

"באת אלי בדיוק בזמן… רגע על ספה איתך פה כשאת לידי" – זוהי אינטימיות קטנה, יומיומית, של “רגע על ספה” מייצרת רגש אותנטי. אין כאן מחוות גדולות – יש צורך בסיסי להיות ביחד.

"כל הנחלים התחברו לים" – זהו דימוי מרכזי שמסכם את מוטיב השיר כולו. הנחלים הם זיכרונות, רגעים עברו, חלקיקי זהות. הים הוא שלמות, מימוש, אהבה מלאה. המשמעות: היא הגורם המאחד של חייו.

הסדר הפנימי מושג דרך אהבה.

בפזמון: “ותראי מהיום שנרגיש מחדש"…יש תחושה שמדובר בסיפור של התחלה אחרי שבר: השיר מציג את האהבה כפרויקט של התחלה חדשה:

להתאהב כל יום מחדש, לרענן, לבנות. החזרה על “מהיום” מחדדת את התחושה שזו הכרזה: מכאן ואילך – מתחילים מחדש. הבריחה אל המדבר היא סמלית: לחזור למקום שבו אפשר לשמוע את הלב, להיות “רק אני ואת”. זהו דימוי מוכר בשירה הישראלית – המדבר כסביבה מטהרת, חופשית. השיר משדר מסר אחד מהדהד: אהבה שמגיעה בזמן הנכון מחזירה לאדם את שלמותו. האהובה נתפסת כעוגן, כמנגינה, כסיבה לנגן ולהתחיל מחדש.

הנסיעה למדבר, הים, החלומות – כולם סמלים לחופש פנימי שמושג רק בזוגיות הזאת.

קולו של רון בוחניק נושא חריקה רגשית, כמעט שבור – מתאים לגעגוע מתייסר. הליווי האקוסטי יוצר אינטימיות ומדגיש את הפשטות המבוקשת בשיר. המלודיה הנוגה מזכירה את הקונפליקט: גם שמח, גם כואב; גם מלא תקווה, גם נוגע בפצע.

רון בוחניק באת אליי

באת אלי בדיוק בזמן

את המנגינה את השיר כשהיום נכנס

כמה שרציתי סתם

רגע על ספה איתך פה כשאת לידי

וכשאת הגעת אל

י כל הנחלים התחברו לים

כל הרגעים עד עכשיו

כל מה שאני ואת

איך פתאום הכל מסתדר אמרת

ותראי מהיום

שנרגיש מחדש

שנחיה ת'חיים

שרצינו כל כך

ונברח מהעיר

למדבר לנגן

נתאהב כל יום שוב

רק אני ואת

על כל החלומות כולם

בואי נלחם אהבה בואי נכתוב אותם

הגיע זמן להתעקש

כל מה שביקשנו יבוא כשאת לידי

וכשאת הגעת אלי

כל הנחלים התחברו לים

כל הרגעים עד עכשיו

כל מה שאני ואת

איך פתאום הכל מסתדר אמרת

ותראי מהיום

שנרגיש מחדש

שנחיה ת'חיים שרצינו כל כך

ונברח מהעיר למדבר לנגן

נתאהב כל יום שוב רק אני ואת

