שירה של דליה רביקוביץ, בלחן המקורי של מלכה שפיגל וקולין ניומן (1993), ובביצוע המחודש של רונית שחר וקרני פוסטל הוא קאבר שמעמיק את האינטימיות והעדינות של הטקסט דרך עיבוד מינימליסטי לגיטרות חשמליות וכלי מיתר אקוסטיים.

שני קולות נשיים שרים טקסט על זהות משתנה, ללא הכרזה – אין דרמה, אין קריאה, אין מסר מפורש. הכוח כאן הוא ברכות: קיום שלא צריך להצדיק את עצמו.

זהו שיר קצר אך עמוס דימויים, שמבוסס כולו על התחלפות מתמדת: “היום אני גבעה / מחר אני ים” אין “אני” יציב. הדוברת משנה צורה מדי יום – טבע, חיה, חלל, זמן. זה אינו משחק דמיוני בלבד אלא מצב נפשי של חוסר קביעות, שבריריות, הישרדות דרך שינוי. הכישוף אינו פעולה אקטיבית אלא קיום פואטי: היכולת להפוך למשהו אחר כדי להמשיך להתקיים.

הדימויים החייתיים קטנים (“שבלול… צדפית”), פגיעים, מגוננים על עצמם בקליפה. הדוברת אינה כוחנית, אלא מתכנסת.

“אתמול הייתי כוך / היום אני צדפית / מחר אני מחר” – השורה האחרונה היא מופת של פשטות פילוסופית: העתיד אינו צורה אלא אפשרות פתוחה.

המוזיקה נוגה אך לא דרמטית הקולות לא מתחרים זה בזה, לא מנסים להתאחד לגמרי. לעיתים חופפים, לעיתים מתרחקים. כך נוצר דיאלוג פנימי – שני קולות של אותה תודעה, או שני זמנים שונים של אותו “אני”.

העיבוד לגיטרה חשמלית נקי, מהורהר, צליל המיתרים מוסיף תחושת ריחופיות. זה עיבוד נושם, משאיר חללים. השתיקות בין הצלילים חשובות לא פחות מהצלילים. המוזיקה לא מנסה “לצייר” את הצבעים (“בלילה חלמתי סוסים אדומים / סגולים וירוקים”) היא משאירה אותם מרומזים, כמו זיכרון מתפוגג.

הקאבר של רונית שחר וקרני פוסטל ל”כישופים” הוא ביצוע קשוב, אינטימי ומדויק, שמכבד את שירתה של דליה רביקוביץ ומעמיק אותה. זו יצירה על זהות נזילה, נשיות שברירית אך מתמידה, והיכולת להמשיך להשתנות בלי להיעלם.. זה לא שיר שמבקש תשומת לב. זה שיר שנשאר.

*** שיר מתוך האלבום החדש UNCOVERS – גרסאות גילוי – אלבום קאברים בו מבצעת רונית שחר שירים משולי הרוק בשיתוף אורחים. את "כישופים" הלחינו מלכה שפיגל וקולין ניומן למילים של דליה רביקוביץ. השיר נכלל באלבומה "ראש בלטה" משנת 1933

רונית שחר וקרני פוסטל כישופים

היום אני גבעה

מחר אני ים

כל יום אני תועה כבאר של מרים

כל יום אני בועה

אובדת בנקיקים

בלילה חלמתי סוסים אדומים

סגולים וירוקים

לבוקר הקשבתי

פכפוך עד אין קץ

קשקוש של תוכים

היום אני שבלול

מחר אני עץ רם כתומר

אתמול הייתי כוך

היום אני צדפית

מחר אני מחר

