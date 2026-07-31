יש משהו מהנה מאוד בעבודה על גרסת כיסוי. את נוגעת בשירים שהיית רוצה לכתוב, ומפצה את עצמך על כך, שלא את כתבת אותם. זה מה שעבר בראשה של רונית שחר כשאספה שירים במשך כמה שנים.

"כיסוי" מגיע מלעז – "קאבר ורשן" (Cover Version) למה "כיסוי"? כי מדובר ב"כיסוי" המאפיינים המקוריים של השיר לטובת ביצוע חדש.

מה מושך לזה? הזמר, השיר? השאיפה לעשות את זה אחרת? יש שירים שמזוהים לחלוטין עם מבצעיהם. את "צמח בר" אי אפשר לקחת מחוה אלברשטיין. את "אפר ואבק" יכול לבצע הכי נכון פוליקר. את "יצאנו אט" לא תפרידו מאריק איינשטיין. לאופן שבו ג'ים מוריסון שר את שירי הדורז – אין שום כיסוי.

בישראל קשה להצביע על השירים היותר מכוסים, אבל בין המלחינים שזכו לגרסאות כיסוי רבות – נעמי שמר, סשה ארגוב, מתי כספי. גרסאות כיסוי הפכו מאז תחרויות הריאליטי ("כוכב נולד", "דה וויס", "אקס פקטור", "הכוכב הבא") לענף מוסיקה משגשג, מיינסטרים פופוליסטי, וכאן התברר בהרבה מקרים שלא מספיק פיתוח קול ושירה "יפה". כדי שגרסת כיסוי תצליח – היא חייבת להיות ייחודית בביצוע, בעיבוד ובהפקה.

יש גרסאות שאינן מתעלות על המקור, אבל יש שירים שבעקבות ה"כיסוי" הם "מתגלים" מחדש, ביצוע שמעניק להם חיים חדשים, אפילו בסגנון-עיבוד אחר – רגאיי, בלוז, רוק, סמבה. יש עיבודים שלוקחים את השיר למקומות אישיים אינטימיים מרגשים. אפשר להגדיר את התוצאה של גרסת כיסוי, כגרסת גילוי (Uncover Version) שמחדדת את היופי של המקור או מעצימה אותו.

האלבום נפתח ב"כישופים" – שירה של דליה רביקוביץ, בלחן המקורי של מלכה שפיגל וקולין ניומן (1993), ובביצוע המחודש של רונית שחר וקרני פוסטל הוא קאבר שמעמיק את האינטימיות והעדינות של הטקסט דרך עיבוד מינימליסטי לגיטרות חשמליות וכלי מיתר אקוסטיים. שני קולות נשיים שרים טקסט על זהות משתנה, ללא הכרזה – אין דרמה, אין קריאה, אין מסר מפורש. הכוח כאן הוא ברכות: קיום שלא צריך להצדיק את עצמו.

זהו שיר קצר אך עמוס דימויים, שמבוסס כולו על התחלפות מתמדת: “היום אני גבעה / מחר אני ים” אין “אני” יציב.זהו מצב נפשי של חוסר קביעות, שבריריות, הישרדות דרך שינוי. הכישוף אינו פעולה אקטיבית אלא קיום פואטי: היכולת להפוך למשהו אחר כדי להמשיך להתקיים. המוזיקה נוגה אך לא דרמטית הקולות לא מתחרים זה בזה, לא מנסים להתאחד לגמרי. לעיתים חופפים, לעיתים מתרחקים. כך נוצר דיאלוג פנימי – שני קולות של אותה תודעה, או שני זמנים שונים של אותו “אני”. העיבוד לגיטרה חשמלית נקי, מהורהר, צליל המיתרים מוסיף תחושת ריחופיות. זה עיבוד נושם, משאיר חללים. השתיקות בין הצלילים חשובות לא פחות מהצלילים. המוזיקה לא מנסה “לצייר” את הצבעים (“בלילה חלמתי סוסים אדומים / סגולים וירוקים”) היא משאירה אותם מרומזים, כמו זיכרון מתפוגג. הקאבר של רונית שחר וקרני פוסטל ל”כישופים” הוא ביצוע קשוב, אינטימי ומדויק, שמכבד את שירתה של דליה רביקוביץ ומעמיק אותה. זו יצירה על זהות נזילה, נשיות שברירית אך מתמידה, והיכולת להמשיך להשתנות בלי להיעלם.. זה לא שיר שמבקש תשומת לב. זה שיר שנשאר.

סוג אחר של "גילוי" – "התבהרות חלקית" של חוה אלברשטיין מ-1978. רונית העניקה לשיר קלילות בהבלטת מקצב רגאיי, העלתה את השיר על מסלול פופ בהיר, הוסיפה לו בהירות נוספת. הגרסה האקוסטית הזו – יותר מאשר יוצרת "גרסת גילוי" באינטרפרטציה ייחודית, היא מעניקה לשיר רעננות אפרו קריבית מאירת פנים במחיאת כף קצובה.

2 דואטים באלבום עם דויד ברוזה היא שרה Sleep Song, אחד השירים המוכרים והמרגשים ביותר של גרהאם נאש (Graham Nash), חבר להקת Crosby, Stills, Nash & Young. השיר עוסק בפרידה, אך בניגוד לשירים מלאי כעס ותסכול, הוא מתמקד בהשלמה. השם "Sleep Song" (שיר ערש/שינה) מרמז על הניסיון של הדובר להרגיע את עצמו ואת הצד השני, לבקש רשות "ללכת לישון" (במובן המטאפורי של סיום הקשר) ולתת לרגשות הסוערים לשקוט. השיר המקורי התאפיין בעיבוד אקוסטי מינימליסטי, עם גיטרה אקוסטית דומיננטית וקולו הייחודי, העדין והגבוה של נאש. החיבור בין גוון הקול המחוספס והסמכותי של דויד ברוזה לבין הקול הצלול והרגשני של רונית שחר יוצר תחושה של דו-שיח בין בני זוג. העיבוד בולט במינימליזם שלו – הוא נשען על גיטרה אקוסטית (סימן ההיכר של ברוזה) וצלילי קלידים עדינים. בחירה זו שומרת על ה"עירום" של השיר, משאיר אותו בקווי מתאר ראשונים בלי להפוך אותו לפופ מלוטש שעלול לפגוע בכנות של הטקסט. רונית לא מנסה להמציא את הגלגל מחדש, אלא לתת מגע אנושי חם ליצירה המקורית, לשמור על אינטימיות של "חדר שינה" גם בהקלטה מופקת ועל רוח הפולק-רוק של שנות ה-70.

הדואט השני ולטעמי ה"כיסוי" האיכותי באלבום – "קשר הירח" עם ארז לב ארי – שירם של אהוד מנור וקורין אלאל, זוכה לקאבר יפהפה כל אחד מהם מוסיף שכבה רגשית משלו. השיר כתוב כמו לחישה רכה, פיוטית, ללא דרמה

מעין מזמור קטן לאהבה רחוקה. זהו שיר קצר הממקד מעגל של כמיהה, מרחק, בדידות, ואיחוד רוחני שמתקיים דרך הירח – הסמל הגדול ביותר לקשר שחוצה מרחקים. הירח הוא הגשר בין הדוברת ובין האהוב הרחוק שמעבר לים. זהו קשר: בלתי מושג פיזית מוחזק על-ידי מבט, סמלי, רוחני, מתרחש בלילה, בזמן של שקט וחשיפה. גרסת קורין אלאל (המקורית) היא אחת ויחידה. גרסת הדואט של רונית שחר וארז לב ארי מחזקת את קווי היופי המלודיים של השיר, מעניקה לשיר עוד צבע מאיר מילים, מגלה אותו מחדש ומעצים אותו.

אלבום של הרמוניות יפות -"חור בלבנה", צניעות מעודנת – "נועה", טוהר אקוסטי נגיעות רכות בהצדעה לזמר העברי – "אותך", "שיר סיום".

אלבום הקאברים של רונית שחר מצליח ברובו להצדיק את קיומו משום שהוא אינו מסתפק בשחזור המקור, אלא מעניק לחלק מהשירים פרשנות אינטימית, אקוסטית ומאירת פנים, ההופכת אותם לעיתים ל"גרסאות גילוי" חדשות. העיבודים המינימליסטיים וההרמוניות העדינות מעמיקים את הרגש מבלי להתחרות בביצועים המקוריים. זהו אלבום צנוע, מלוטש ובעל טעם מוזיקלי משובח, שמכבד את המסורת של הזמר העברי ומוכיח שגרסת כיסוי מצליחה היא כזו שמאירה מחדש את השיר ולא רק מבצעת אותו מחדש.

1. כישופים עם קרני פוסטל מילים: דליה רביקוביץ לחן:מלכה שפיגל קולין ניומן

2. לך לאן שתלך – מילים: מאיר גולדברג לחן: קובי אייזנמן

3. נועה – מילים ולחן: נעמי שמר

4. קשר הירח עם ארז לב ארי -מילים: אהוד מנור לחן: קורין אלאל

5. את אינך יודעת – מילים: שאול טשרנחובסקי לחן: שלמה ארצי

6. חור בלבנה – מילים: אלי לולאי ברוך בן יצחק, דני רכט. לחן:אלי לולאי ברוך בן יצחק

7. אותך עם משה לוי – מילים: אורי אסף לחן: יגאל גורדון

8. התבהרות חלקית – מילים: רחל שפירא לחן: שלום חנוך

9. שיר סיום – מילים: נתן אלתרמן לחן: סשה ארגוב

10. עם דויד ברוזה sleep song מילים ולחן: Graham Nash צילומי סטילס: עימנואל גור, מלי ארואטסטי

רונית שחר Uncovers גרסאות גילו קשר הירח עם ארז לב ארי

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