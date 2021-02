היא מתחננת ללכת אחריו לנצח, משתפת את איתני הטבע בסערה העוברת עליה. רוני אלטר בגרסה לשיר של הזמרת השבדית ליקי לי בליווי אלון לוטרינגר. I Follow Rivers הוא שיר על תשוקה אובססיבית של אהבה עיוורת, השונה מאהבה רגילה. היא יצרית עד כדי חייתיות. התשוקה באהבה הזו היא משהו כמו צורך בסמים. פגיעתה קשה, היא אכזרית מנשוא, מובילה למקומות החשוכים ביותר (Dark Doom) סוחפת כמו נהר גועש, שאין אפשרות להיחלץ מהזרם שבו, מרגע שנפלת אליו.

הגרסה של רוני אלטר מעבירה את השיר לחלקת Folk רגועה לעומת הפופ הקצבי של גרסת המקור. ליווי אקוסטי והרמוניות רכות-ענוגות מעניקות תוכן אמוציונאלי שונה מאשר שירה של ליקי לי. התשוקה האובססיבית מוגשת בטון מאופק ומבוקר נטול דרמה. מעניין: דווקא חוסר ההתאמה בין התחושה הסוערת לעידון העצור שבשירתה של אלטר, מעניק לגרסתה ממד ייחודי.

?Oh, I beg you, can I follow

?Oh, I ask you, why not always

Be the ocean, where I unravel

Be my only, be the water where I'm Wading

You're my river running high

Run deep. Run wild

I, I follow, I follow you

Deep sea, baby, I follow you

I, I follow, I follow you

Dark doom, honey. I follow you

He a message, I' m the runner

He's the Rebel, I'm The Daughter Waiting For You

You're my river running high

Run deep. Run wild

I, I follow, I follow you

Deep sea, baby, I follow you

I, I follow, I follow you

Dark doom, honey I follow you

רוני אלטר I Follow Rivers

ליקי לי I Follow Rivers

רוני אלטר פייסבוק