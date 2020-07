רופוס ויינרייט שר Across The Universe עם מקהלה של 1500 איש

רופוס ויינרייט חבר ל – 1,500 זמרים מרחבי העולם בכדי לבצע גרסת ריחוק חברתי בזום ל- Across The Universe’ של הביטלס. ויינרייט ארגן את היוזמה עם מקהלת Choir! Choir! Choir! שבסיסה בטורונטו.

ההופעה נועדה להצדיע לפעיל זכויות האזרח המנוח ג'ון לואיס, שהלך לעולמו החודש (יולי 2020)

לשון ההודעה של המקהלה וויינרייט: "הקולות והפרצופים האלה מייצגים את האהבה והתקווה שיש לנו לימינו הבאים", וגם: כמו שאמר פעם לואיס: 'אלמלא המוזיקה, התנועה לזכויות האזרח הייתה כמו ציפור ללא כנפיים. מוזיקה … קירבה אותנו, יצרה תחושה של סולידריות'

רופוס ויינרייט הקליט לראשונה גרסה של 'Across the Universe' בשנת 2001 לסרט I Am Sam. פסקול הסרט מורכב כולו מקאברים של שירי הביטלס.

"שרתי את השיר שנים רבות", כתב ווינרייט בטוויטר, "אבל רק עכשיו אני מבין באמת. זה היקום ששר 'שום דבר לא ישנה את עולמי'. תודה למקהלה ולכל מי שנתן את להופעה היפה הזו."

הביטלס – Across The Universe