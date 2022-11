חשבתי שריטה תספק שיר בשפת האם שלה לתמיכה במאבק של נשות אירן, אבל היא שולחת שיר שמתכתב עם גל הלטין דיסקו פופ. המגמה? המסר? שום מסר. ריטה את אייל ליאון קצב הלכו על טרנד אסקפיסטי כובש עולם. ריטה עכשיו בראש של לעוף עם משבי האופנה הערים.

השיר? חלום רקדן האהבה. רוצה לחיות את רקדן האהבה שלה, את התשוקה והלהט, מרגישה חמה ומשתגעת מאהבה. מילים אינסטנט כמו כל השיר הזה. טקסט סתמי לא קוהרנטי אקראי ועקר. משום מה ההתחלה באנגלית (Dance to the beat of the drum) ספרדית בהמשך, דיבור באנגלית ("טלפנתי לומר שאני עוזבת אותך") תיזמור עמוס מיתרים, שמנסה להוסיף "שומן" לשיר הרזה. רצו שזה יישמע לוהט יותר במקצב לטיני ספרדי עם אלמנט של דיסקו. התוצאה פחות מפושרת.

אין לי מושג מה ריטה רוצה מעצמה ולמי היא מכוונת את הפופ-דיסקו הספרדי הזה. ספק אם יוביל אותה ליעד משדרג קריירה. שוק הפופ הלטיני רווי בשירים כאלה, והיוזמה שלה ושל ליאון קצב אינה נשמעת כתגלית פורצת דרך. גם הקליפ המצורף שמנסה "לייצר" אווירה, אינו מתחבר. עוד משהו למחשבה: מה לה ולספרדית?

ריטה ואייל ליאון קצב Bailador במאי: אלון שפרנסקי





Dance to the beat of the drum/ Dance get the beat of the drum

Quiero vivir y soñar / Mi Alma goza este momento

Es la Vida sueña y vivela / El ahora lo que vale mas

Bailador es posible este Amor/ Es por dentro pasión es por fuera

Bailador es posible el dolor/ Es por dentro mi Amor, es por fuera

Quiero vivir con pasión/ Te quiero a ti con pasión

Oh… get the beat of the drum/ Cuando yo siento calor

Me vuelvo loca de Amor

Es la Vida sueña y vivela/ El ahora lo que vale mas

Bailador es posible este Amor/ Es por dentro pasión, es por fuera

Bailador es posible el dolor/ Es por dentro mi Amor, es por fuera

Te quiero a ti con pasión

