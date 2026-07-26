סובבתי את מחוגי הזמן 15 שנה לאחור. נדמה לי שזה הזמן לנקות את השולחן ולהגדיר מחדש מוסיקה מזרחית מהי. ריטה ואומרת: זוהי המוסיקה המזרחית שגדלתי עליה בטהרן. אלה השורשים האמיתיים של מי שהגיעו מארצותיהם. זהו הבסיס, מכאן צריכים להתחיל ליצור משה חדש.

ריטה היא אחת הזמרות המזוהות ביותר עם הפופ הישראלי, אך אחד הפרקים הייחודיים בקריירה שלה הוא חזרתה לשפת אמה – פרסית (פרסית/פארסית, Farsi). היא נולדה בטהראן בשם ריטה יהאן־פרוז למשפחה יהודית, ועלתה לישראל בילדותה. במשך עשרות שנים שרה בעיקר בעברית, עד שב-2010 החליטה להקליט אלבום שלם בפרסית, My Joys ("שמחות שלי") יא שילבה בו שירי עם פרסיים לצד יצירות חדשות, ואף בני משפחתה השתתפו בפרויקט. מבחינתה זו הייתה דרך לשמר מורשת תרבותית וליצור גשר בין עמים באמצעות המוזיקה

אז מה? אז כלום. המסחור במוסיקה "מזרחית" יימשך, בלי שום קשר להתרפקות של ריטה על עברה, שקורמת עור וגידים באלבום שכולו על טהרת המוסיקה הפרסית לצד שירים פרסיים שתורגמו לעברית על ידי צרויה להב ובהפקת עמי רייס ( כנסיית השכל ) ורן אלמליח ( כנסיית השכל)

סינגל ראשון. אני שומע את הצלילים, ושמחה קופצת עלי ממש בעת כתיבת המילים, למרות שאינני מבין מילה ממה שהיא שרה, אבל לפי התרגום יש כאן שיר אהבה כואב מנקודת מבטו של גבר, שכל שערה שהיא מסרקת בראשה – פוצעת את ליבו … המוסיקה, העיבוד והביצוע מוציאים את השיר מבית אמא ואבא בטהרן ולוקחים אותו לפסטיבל מוסיקת העולם וגם לרחבות.

האם ריטה הייתה מעזה ללכת הולכת בעקבותיה של נטאשה אטלס הערביה החוברת לסגנונות עכשויים כדי לייצר סגנון אתני מודרני? רעיון נפלא שיכול לקחת אותה רחוק. מכל מקום – הישן מחדש ומרענן את ריטה.



מכל מקום ראוי לציין האומץ האמנותי שלה לצאת מאזור הנוחות שלה ולשיר וזיקה שמדברת אל קהלים שונים דרך רגש, מלודיה ושפה עתיקה שחזרה לחייה לאחר שנים רבות.

ריטה חוזרת לשורשים הפרסיים – שאנה



בַּר גִיסוּיַת אֶי גָ'אן

קַמְטַר זַן שאנֶה

צ'ון דַר צִ'ינו שֶקַנַש דָארַד

דֶלֶה מַן קָאשָאנֶה

בּוׁקְשָא זֶה מוּיַת

גֶרֶיי צַ'נְד אֶי מַה

טָא בּוֹקְשָאִיי גֶרֶיי שָׁאיַד

זֶה דֶלֶה דִיבָאנֶה

דֶל דַר מוּיַת דָארַד חָאנֶה

מַג'רוּהְה גַרדַד

קֶה זַנִי הַרְדַם שָאנֶה

דַר הַלְגֶיה מוּיַת בָּס דֶל אַסִירַת

בּינַם חוּנִין דֶלֶה אִינוֹ אוּן

סַרֶה הַר דַנְדָאנֶה

ריטה – שאנה

בַּר גִיסוּיַת אֶי גָ'אן

קַמְטַר זַן שאנֶה

צ'ון דַר צִ'ינו שֶקַנַש דָארַד

דֶלֶה מַן קָאשָאנֶה

בּוׁקְשָא זֶה מוּיַת

גֶרֶיי צַ'נְד אֶי מַה

טָא בּוֹקְשָאִיי גֶרֶיי שָׁאיַד

זֶה דֶלֶה דִיבָאנֶה

דֶל דַר מוּיַת דָארַד חָאנֶה

מַג'רוּהְה גַרדַד

קֶה זַנִי הַרְדַם שָאנֶה

דַר הַלְגֶיה מוּיַת בָּס דֶל אַסִירַת

בּינַם חוּנִין דֶלֶה אִינוֹ אוּן

סַרֶה הַר דַנְדָאנֶה

צ'ון דַר צִ'ינו שֶקַנַש דָארַד

דֶלֶה מַן קָאשָאנֶה

תרגום השיר:

בתוך שערך/ הכניסי כמה שפחות את המסרק שלך/ כי בתוך כל שערה ושערה משערות ראשך/ הלב שלי בנה לו בית/ פזרי את קשר שערותייך/ והקלי על הקושי / יפה שלי

עד שלא תשחררי את הקשר/ גם הלב המשוגע שלי יהיה קשור/ כי גם הלב שלי נקשר אל תוך מחלופותיך/ ובנה שם קן (בית)

ובכל פעם שאת מסרקת אותן/ ומעבירה את שיניי המסרק בשערך/ ליבי נפצע

בתוך תלתל השיער שלך/ אל תכניסי את מסרקך/ כי אני רואה את ליבם של כולם/ מדמם בכל נגיעת שן ושן ממסרקך

מילים: Naser Rastegarnejad, לחן: Abbas Shapoori עיבודים: עמי רייס, רן אלמליח, מארק אליהו, עופר קורן, אביב ברק, תום כהן, יוני דרור, איתמר דוארי וריטה.עיבודים ותיזמורים לכלי מיתר וכלי נשיפה: עמי רייס