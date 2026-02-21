סיבוב ההופעות “Let’s Dance” של ריטה, ממשיך לתוך 2026. זה לא סתם עוד מופע – זהו מהלך משמעותי בתוך אחת הקריירות המוצלחות בישראל, גם כשנמצאים בגיל 63.

ריטה מתעדכנת ברוח הזמן, מגבירה את הסערה הנושבת במפרשי השירים הישנים שלה. הטקסטים הופכים משניים. לאן ריטה רצה? האם כפתה את הטרנד הזה עליה מתוך רצון להתעדכן במה שהולך? להישמע יותר צעירה מפעם? האם הקונספציה שלה היא עכשיו מסיבת דאנס אפ טו דייט?

במקום להסתפק במופע שירים שגרתי, ריטה לקחה את הלהיטים שלה ויצרה להם עטיפה חדשה – עיבודים אלקטרוניים, אווירה של מסיבה ואלמנטים חזותיים (וידאו ארט, DJ-set). זה מראה על רצון לא רק להופיע, אלא לחדש את הקשר עם הקהל דרך חוויה אחרת.

המופע לא רק מציג את השירים – הוא מרקיד אותם מחדש, ונהיה מקום שבו גם קהל מבוגר וגם צעיר יכולים להתחבר לאותה אנרגיה. מעדכנת את ההגשה דרך סגנון ריקודי עדכני, שמתאים גם לתרבות הקלאבים והאלקטרוניקה של היום. היא לא מנסה להיות “צעירה" יותר אבל היא בחרה לדבר אל הקהל בשפה מוסיקלית מודרנית. שיתוף הקהל בריקוד ובאנרגיה הופך את הערב לחוויה מוזיקלית אחרת מהופעותיה. המוטיב המנחה: קהל בא לראות ולהשתתף פיזית – לא רק לשיר איתה. ” סוג של חוויה משותפת של שמחה ופירוק מתח.

ריטה היא אומנית בעלת קריירה של כמעט 40 שנה והיא כבר ניצחה על הרבה הפקות גדולות בעבר. האם עברה שינוי עמוק? ממש לא. מבחינת התחדשות רפרטוארית – מעט מאוד. מצד שני, זו עדיין ריטה, רוקדת את השירים בעוצמות מסעירות המוכתבות על ידי הסאונד הבומבסטי. כנראה שה – Let's Dance חזק יותר מיצירתיות שתגלה פנים חדשות בזמרת המצוינת. למרות ההפקה המדונססת – אלה עדיין הפנים הישנות שלה בהפקה אפ טו דייט. המהלך מדגיש את הווירטואוזיות שלה – לא רק קול חזק, אלא גם יכולת להמשיך לשמור על רלוונטיות.

*** "בוא" "בוא" הוא הסינגל השישי מתוך האלבום "ימי התום". הוא יצא לאור בספטמבר 1988. השיר נכתב על ידי מירי פיגנבוים, הולחן ועובד על ידי רמי קליינשטיין.

ריטה Lets Dance 2026 – "בוא" צילום קליפ: סנטרל הפקות

בוא נפזר את מסך הערפל

בוא נעמוד באור ולא בצל

עד מתי נמשיך לברוח

אל משחקים של כוח

מותר לך לבכות לפעמים

כשמשהו נשבר בך בפנים

ספר לי קצת על רגעי הפחד

קל הרבה יותר לפחד ביחד

וכשרוחות קרות יסערו בחוץ

אשלח בך אש חמה

יום אחד אולי תפסיק לרוץ

בין הצללים בנשמה

