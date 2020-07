רייס לואיס – Thing I Chose to Remember

'דברים שבחרתי לזכור' הוא אלבום (בכורה) מובהק של סינגר סונגרייטר פגיע, אישי, רגיש ועמוק. כשרייס לואיס שר, רגש מחלחל מכל תו, מכל שורה, מכל מנגינה. רייס לואיס (מאוקספורדשיר, בריטניה) עושה עבודה נפלאה בהבעת תחושה באמצעות סאונד מסוגנן, ולמרות הטון המדוכדך, אינו מגביל עצמו לשברון לב וצער בלבד. בלדת הפסנתר העדינה 'טוב יותר מהיום' נותנת ביטוי לאופטימיות הזהירה המבצבצת מהשיר הנוגה.

השירים מרירים-מתוקים משהו. רצועות כמו 'When Was The Last Time' ו- 'What If' הן מסוג שוברי הלבבות הרכים והדואבים."היאחז באושר" עוסק בזמן החולף, בחשיבות של לחיות כל יום במלוא הפוטנציאל. “Life’s just a moment, so know when it’s golden”

לרייס לואיס כשרון למנגינות נוגות, שמחלחלות בקלות יתרה. בהאזנה ראשונה יש תחושה שכל שיר הוא המשכו של קודמו. בהאזנה שניה, אתה בוחר בשירים שאתה רוצה לחזור אליהם.

Hoping tomorrow, tomorrow is better than today

And we're all searching for somewhere, trying to find a way

Hoping tomorrow, tomorrow is better than today

Hoping tomorrow, tomorrow is better than today



מי שיחפש אצלו יציאה מהמקום הזה – ימצא אותו בשיר מודעות לסביבה ‘What Wild Things Were’

'Cause we broke the home that we had

And there's no, there's no going back

To when things were alive

And blue could describe

The colour the sky was before it burned

When we still woke up to the sound of the birds

And we didn't have to wonder what wild things were

וידיאו: ?Rhys Lewis – When Was The Last Time