"שווה לניסיון“ ששרה רייצ'ל אטיאס הוא שיר דאנס קצבי עם טקסט קיומי־ביקורתי. המציג פער מכוון בין מוזיקה קליטה, תזזיתית, כמעט חגיגית לבין מילים האומרות ציניות, אובדות אמון.

“כולנו מאבדים איזון” הוא המשפט המרכזי – והוא חוזר שוב ושוב. האם מדובר באיזון מוסרי, רגשי, ערכי? כולם גם יחד? זה אובדן בלי דרמה., לא משבר גדול – אלא שחיקה שקטה.

“כולם פה חיילים נוחים” שורה חזקה הדברת על ציות ומשמעת בלי התנגדות, בלי חיכוך – “עושים מה שהם רוצים” – כלומר: אנשים אמנם מרגישים חופשיים,, אבל בפועל זורמים עם מה שמצופה מהם. זוהי ביקורת על דור/חברה שחושבת שהיא עצמאית – אבל לא באמת מתערבת.

“כולנו חכמים יותר / יודעים לקחת מה שאין” זו לא חוכמה מוסרית, אלא חוכמה של הישרדות, קומבינה, ריקון משמעות. לקחת “מה שאין” = לחיות על אשליות, חצאי אמת.

"תבוסה שווה לניצחון, לניסיון” – אין משמעות להצלחה או כישלון. הכול מתמוסס לאותו ערך ריק. וזה מוביל לשאלה: “איפה הוא?” מי? אלוהים? המשמעות?

“כשאלוהים עושה ניסוי / עליי” – זו לא אמירה דתית, אלא קיומית: האדם מרגיש אובייקט, לא נבחר, לא מובן, לא נשאל. זו חוויה ישראלית־עכשווית מאוד:- להיות בתוך מציאות גדולה, אלימה, מהירה,, ולא לדעת אם יש לה כיוון.למה זה חכם: הקצב מדמה עולם של: הסחות, מסכים, תנועה בלי עצירה, הגוף זז, אבל הנפש עייפה, וזה מתאים לטקסט. אלא מה: הדאנס “מרכך” את הביקורת, המסר נטמע בתוך קליטות.יש סכנה שהשיר יהפוך לרקע –

בדיוק כמו החברה שהוא מבקר כלומר: הצורה עלולה לבטל את התוכן. במילים אחרות: השיר חכם, אבל קצת קר.

רייצ'ל שרה שיר שמבקר עולם שאיבד משמעות – אבל בעצמו בוחר להישאר באזור הנוחות במנגינה, בביצוע, בעיבוד. במחשבה שניה: אולי זה בדיוק ה“ניסיון” שהשיר מדבר עליו.

נ.ב צל"ש לקליפ המדע הבדיוני שנוצר ב-AI – על עולם עתידני הנשלט ע"י רובוטים. אילוסטרציה תורמת לשיר.

צילום סטילס: אילן בשור

רייצ'ל שווה לנסיון

כולם פה חיילים נוחים

כאלה שלא מתערבים

עושים מה שהם רוצים

(מה שהם רוצים)

כולנו מאבדים איזון

לא צריך לזה כבר כלום

לא צריך לזה כבר כלום (לא צריך כלום)

פזמון:

כולנו חכמים יותר

יודעים לקחת מה שאין

תבוסה שווה לנצחון,

לנסיון ,

איפה הוא ?

כולנו מאבדים עניין

חבל שממהר הזמן

שווה אני לנסיון ,

לנצחון, שווה ?

כולם פה מלאי זימה

חיים בתוך משימה

חיים בצל המשיכה, המשיכה

כולנו מאבדים שיווי

משקל כשהוא עושה ניסוי

כשאלוהים עושה ניסוי

עליי

פזמון:

כולנו חכמים יותר

יודעים לקחת מה שאין

תבוסה שווה לנצחון,

לנסיון ,

איפה הוא ?

כולנו מאבדים עניין

חבל שממהר הזמן

שווה אני לנסיון ,

לנצחון, שווה.

רייצ'ל אטיאס פייסבוק