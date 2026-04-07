ריי This Music May Contain Hope

האלבום "This Music May Contain Hope" של ריי RAYE הוא יצירה טעונה רגשית, שממשיכה את הקו האישי והחשוף שהיא ביססה מאז הפריצה העצמאית שלה. כבר בשם יש פרובוקציה עדינה: במקום אזהרה שלילית (“עלול להכיל תכנים קשים”), היא מציעה אפשרות הפוכה – אולי יש כאן תקווה, אבל זה לא מובטח.
ריי, שנולדה בשם Rachel Keen, נעה בין מגוון רחב של סגנונות לאורך 73 הדקות השאפתניות של האלבום – מבלדות מלודרמטיות ועד קטעי פאנק מלאי אנרגיה, וכמובן גם הפופ-ג'אז שאיתו היא מזוהה כל כך. אמנם יש כאן הרבה לעכל, אבל הברק שנוצר מהגישה המשוחררת והכול-או-כלום של ריי, שווה את המסע.
ריי לא מציעה אופטימיות פשוטה, אלא מתח בין ייאוש לתקווה, בין פגיעות לשליטה, בין חשיפה למודעות עצמית. ה”May Contain” (עשוי להכיל) הוא משמעותי – זה לא אלבום שמרפא, אלא כזה שמחפש ריפוי תוך כדי כאב.
זהו אלבום קונספט שמתמקד בהתמודדות עם חוסר ביטחון ושברון לב, מעוצב כמו מופע תיאטרון ראוותני. ריי היא גם הדמות המרכזית וגם המספרת הכל-נוכחת. הסיפור שלה מתחיל בשעה 2:27 בלילה גשום בפריז. לאורך האלבום משולבים קטעי דיבור, שמעניקים תחושה סיפורית במחזמר שלה המשלב פופ אלטרנטיבי סול וג’אז (אלמנטים חיים, כלי נשיפה, פסנתר), רגעים מינימליסטיים מאוד מול התפרצויות דרמטיות. הדינמיקה הזו יוצרת אינטימיות (כאילו היא מדברת ישירות למאזין), וגם שיאים רגשיים כמעט תיאטרליים. זה מרגיש לפעמים כמו וידוי פרטי, ולפעמים כמו הופעה גדולה
בדומה לעבודות קודמות שלה, ריי לא מייפה, נוגעת בהתמודדות עם תעשיית המוזיקה, יחסים רעילים, דימוי עצמי ושחיקה נפשית, התמכרות ולחץ. השינוי הפעם – היא כבר לא רק מתארת כאב – היא מנסה להבין מה לעשות איתו.
הזמרת מדרום לונדון מעניקה לעצמה מרחב להתגוון עם המנעד הצלילי הרחב של האלבום, לעיתים היא מבליטה את האופי ה“מחזמרי” של הקונספט, כמו קטע ה־R&B החלקלק “The WhatsApp Shakespeare”, ובפעמים אחרות היא הולכת על גישה ישירה יותר, כמו בבלדת העוצמה האיטית והנבנית “I Know You’re Hurting”. גם חוזרת לצליל המועדונים המוכר שלה מהעבר בקטע האוס מרשים במיוחד, “Life Boat”.
הקול הוא הכלי הדומיננטי: מעבר בין לחישה לשירה עוצמתית, שבירה מכוונת של הקול (כדי להדגיש פגיעות), שליטה טכנית גבוהה, שלא באה על חשבון רגש. היא לא מנסה להישמע "מבריקה" כל הזמן – אלא אמיתית.
הקול הגמיש של ריי מעולם לא נשמע טוב יותר, והכתיבה שלה מעולם לא הייתה חזקה יותר. קחו למשל את שיר האלבום הבולט והשובבי “I Hate The Way I Look Today”, קטע סווינג-ג'אז שמזכיר את אלה פיצ'ג'ראלד, שבו היא שרה: “אני בסדר עם להיות לבד / אם אני לבד ורזה / יש לי מחשבות כל כך טיפשיות של שנאה עצמית”, או את הפרטים קורעי הלב של “Nightingale Lane”: “זה היה ממש שם, בתחילת יוני / ליד אולד פארק אווניו / עומדת בגשם, צפיתי בו הולך”.
אבל בסופו של דבר היא מגשימה את מהות שם האלבום: האלבום הזה באמת מכיל תקווה. היא מזמנת את חברותיה בשיר “Click Clack Symphony” (בעזרת האנס זימר), לומדת איך להמשיך הלאה בעזרת אל גרין בקטע סול משנות ה־70 הקליל “Goodbye Henry”, ומבקשת את השמים “חופשייה מכל הכאב וכל הפחדים” בקטע הקצבי והמרגש “Joy”. אחרי “הלילה הגשום” ו“הרעם” של הפתיחה הדיבורית, ריי מגלה ש“השמש קיימת מאחורי העננים”, כפי שהיא אומרת ב“Happier Times Ahead”.
“This Music May Contain Hope” הוא אלבום של מקסימליזם מוזיקלי מרהיב מעוגן בחוויות אותנטיות ורגשות משוחררים, והיופי שלו הוא שהתקווה לא מוצגת כמשהו מובן מאליו, אלא כמשהו שצריך להרוויח אותו.
RAYE – 'Click Clack Symphony.' feat. Hans Zimmer
RAYE – Nightingale Lane
!RAYE – WHERE IS MY HUSBAND