ריי This Music May Contain Hope

האלבום "This Music May Contain Hope" של ריי RAYE הוא יצירה טעונה רגשית, שממשיכה את הקו האישי והחשוף שהיא ביססה מאז הפריצה העצמאית שלה. כבר בשם יש פרובוקציה עדינה: במקום אזהרה שלילית (“עלול להכיל תכנים קשים”), היא מציעה אפשרות הפוכה – אולי יש כאן תקווה, אבל זה לא מובטח.

ריי, שנולדה בשם Rachel Keen, נעה בין מגוון רחב של סגנונות לאורך 73 הדקות השאפתניות של האלבום – מבלדות מלודרמטיות ועד קטעי פאנק מלאי אנרגיה, וכמובן גם הפופ-ג'אז שאיתו היא מזוהה כל כך. אמנם יש כאן הרבה לעכל, אבל הברק שנוצר מהגישה המשוחררת והכול-או-כלום של ריי, שווה את המסע.

ריי לא מציעה אופטימיות פשוטה, אלא מתח בין ייאוש לתקווה, בין פגיעות לשליטה, בין חשיפה למודעות עצמית. ה”May Contain” (עשוי להכיל) הוא משמעותי – זה לא אלבום שמרפא, אלא כזה שמחפש ריפוי תוך כדי כאב.

זהו אלבום קונספט שמתמקד בהתמודדות עם חוסר ביטחון ושברון לב, מעוצב כמו מופע תיאטרון ראוותני. ריי היא גם הדמות המרכזית וגם המספרת הכל-נוכחת. הסיפור שלה מתחיל בשעה 2:27 בלילה גשום בפריז. לאורך האלבום משולבים קטעי דיבור, שמעניקים תחושה סיפורית במחזמר שלה המשלב פופ אלטרנטיבי סול וג’אז (אלמנטים חיים, כלי נשיפה, פסנתר), רגעים מינימליסטיים מאוד מול התפרצויות דרמטיות. הדינמיקה הזו יוצרת אינטימיות (כאילו היא מדברת ישירות למאזין), וגם שיאים רגשיים כמעט תיאטרליים. זה מרגיש לפעמים כמו וידוי פרטי, ולפעמים כמו הופעה גדולה

בדומה לעבודות קודמות שלה, ריי לא מייפה, נוגעת בהתמודדות עם תעשיית המוזיקה, יחסים רעילים, דימוי עצמי ושחיקה נפשית, התמכרות ולחץ. השינוי הפעם – היא כבר לא רק מתארת כאב – היא מנסה להבין מה לעשות איתו.