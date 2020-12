רינגו סטאר הוציא שיר חדש בהשתתפות שלל אורחים, וביניהם פול מקרטני חברו להביטלס. השיר “Here’s to the Nights” הוא מתוך ה- EP הקרוב שלו Zoom In, שיצא ב-19 במרץ 2021.

את השיר “Here’s to the Nights” כתבה כותבת השירים עטורת השבחים דיאן וורן. ההקלטה מתהדרת בקולות גיבוי של פול מקרטני, ג'ו וולש, פיניאס, שריל קרואו, כריס סטייפלטון, לני קרביץ, בן הרפר, דייב גרוהל, ג'ני לואיס קורין ביילי ריי, אריק ברטון, ויולה. כל הקולות משתלבים בפזמון המפעים של השיר: Here’s to the nights we won’t remember/With the friends we won’t forget/May we think of them forever/As the days that were the best

רינגו: "כשדיאן הציגה בפניי את השיר הזה, התאהבתי בתחשוה הסנטימנטלית שהוא משדר. זה מסוג השירים שכולנו רוצים לשיר. כמה נפלא שמוסיקאים רבים הצטרפו לבצע אותו. רציתי שהשיר ייצא לרגל השנה החדשה. הוא מרגיש כמו שיר טוב לסיים שנה קשה. אז הנה הלילות שלא נזכור והחברים שלא נשכח – ואני מאחל לכולם שלווה ואהבה לשנת 2021."

רינגו סטאר – ‘Here’s to the Nights’

