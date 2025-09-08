ריק דייויס סולן ושותף למייסדי להקת סופרטרמפ נפטר בגיל 81

ריק דייויס, המייסד השותף, הסולן וכותב השירים של הלהקה הבריטית סופרטרמפ Supertramp, נפטר בגיל 81.

המוזיקאי נפטר בביתו בלונג איילנד בשבוע שעבר "לאחר מחלה ממושכת", מסרה הלהקה בהצהרה שפורסמה ביום ראשון.

דייויס, שכתב ושר להיטים כמו Goodbye Stranger ו-Bloody Well Right, אובחן כחולה במיאלומה נפוצה, סרטן המרוכז במח העצם המשפיע על תאי דם לבנים, בשנת 2015. האבחנה שלו והצורך ב"טיפול אגרסיבי" גרמו לכך שהלהקה נאלצה לבטל סיבוב הופעות איחוד ברחבי אירופה בהמשך אותה שנה.

"הייתה לנו הזכות להכיר אותו ולנגן איתו למעלה מ-50 שנה. אנו מביעים את תנחומינו הכנים לאשתו של דייויס ומנהלת הלהקה סו דייויס", מסרו חברי הלהקה.

דיוויס היה הקול והפסנתרן שמאחורי השירים האייקוניים ביותר של סופרטרמפ, שהותירו חותם בל יימחה על ההיסטוריה של מוזיקת ​​הרוק.

"שירתו מלאת הנשמה והמגע הבלתי ניתן לטעות שלו ב בפסנתר האלקטרוני Wurlitzer הפכו ללב הצליל של הלהקה… המוזיקה והמורשת של ריק ממשיכות לעורר השראה ברבים ומעידות על כך ששירים גדולים אף פעם לא מתים, הם ממשיכים לחיות."

הפריצה של להקת סופרטרמפ הגיעה עם Bloody Well Right, שנכתב על ידי דייויס, ובהמשך צברו הצלחה גוברת, עם להיטים כמו Give a Little Bit ו-The Logical Song, שניהם נכתבו ובוצעו על ידי רוג'ר הודג'סון עם דייויס בקלידים.

אלבומם משנת 1979, Breakfast in America, מכר יותר מ-30 מיליון עותקים ברחבי העולם וזכה בשני פרסי גראמי. האלבום כלל את הלהיטים The Logical Song, Take the Long Way Home ואת השיר הנושא.

דייויס היה החבר המקורי היחיד שעדיין המשיך בלהקה, כאשר הודג'סון עזב ב-1983 כדי לפתח קריירת סולו על רקע סדרה של סכסוכים יצירתיים.

דייויס המשיך להופיע גם לאחר שאובחן בסרטן, לעתים קרובות תחת השם ריקי והרוקטס. הוא הותיר אחריו את אשתו, סו, שהייתה מנהלת להקת סופרטרמפ מאז 1984.

