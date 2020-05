הנשימה שלה מעבירה אותו לצד השני של העיר. אבל הוא רוצה אותה בסביבתו. לנשום איתה, גם אם יש סודות שהוא למד להסתיר. ננסה להבין מה רמי פיינשטיין רוצה כשהוא פונה אליה ב -You. יכול להיות, שגם היא היתה רוצה לרדת לסוף תחושתו. איך אומר השיר – זה קשה יותר ממה שזה נראה. מורכבות היחסים לא נהירה.

זה פחות קשה בשמיעה. פיינשטיין, חמוש באקוסטית, מספר לה בחיספוס אפלולי את בחירתו. הטון מלנכולי רך וענוג, נטול דרמה, המנגינה צנועה ותומכת בנרטיב הלא מפותח, העיבוד למיתרים משדרג כמו שמיתרים קישטו את שירי הביטלס. ההרמוניה מעניקה תחושה חלומית. בקליפ הוא טרובדור פולק על גג, בלי הרבה פוזות ופירוטכניקה. יש משהו אותנטי באוריינטציית הפולק של פיינשטיין, בפשטות היפה.

**** מתוך האלבום החדש "?Would That Be Enough", הקליפ לשיר צולם באוגנדה על גג המשקיף על עיר הבירה קמפלה. רמי פיינשטיין שהה באוגנדה במסגרת פרויקט WANJI, במסגרתו שימש להיות מנטור לזמרים יוצרים מקומיים בסמינר ייחודי של אמנים מתחומים שונים.

You/ When you breathe it moves. Moves me like the wind

Flies me to the other side of town/ I want you around

I want to be moved/ Of all the chances I can take I choose

I choose to be with you/ Choose to be with you

To breathe with you/ To breathe with you/ As long as I can breathe too

You/ Choose to be with me/ Harder than it seems

Some secrets I have learned so well to hide

I want you by my side/ I'd like to join your ride

Some days I need to swallow all my pride

I choose to be with you/ Choose to be with you

To breathe with you/ To breathe with you

As long as I can breathe too

דירוג: