רמי קלינשטיין A Different Kind Of Song

על הצלילים הראשונים שמעתי טום וייטס, תרצו גם ברוס ספרינגסטין, וזהו רמי קלינשטיין! השיר נכתב לבקשת מטה החטופים כשיר בינלאומי, שיזכיר לעולם שאנחנו אנשי שלום, ושעדיין יש כאן הורים, ילדים ואחים שמחכים לחזור הביתה. זוהי בלדה אוניברסלית שנושאת קריאה נואשת ואנושית לשבור את מעגל האלימות והשנאה – באמצעות שיר אחר, תודעה אחרת, צליל של שינוי. הוא נכתב באנגלית, כדי לחרוג מגבולות השיח המקומי ולפנות ללב של העולם – ישירות, בלי תיווך פוליטי, בקלות של שיר, ובעומק של שבר.

המוזיקה מינורית ונוגה, כמו תפילה שמתנגנת מתוך אפר, ולמרות פשטותה – היא נושאת עוצמה רגשית שמקורה דווקא באיפוק. קלינשטיין לא צועק – הוא שר מבפנים בשקט את כאב האדם, וזה מה שהופך את המסר לאוניברסלי באמת.

"Mothers, Fathers, Sons and Daughters / Aching for some light"– זהו פתיח שמנטרל אידיאולוגיה ומחליף אותה ברגש בסיסי, אוניברסלי: אהבה, אובדן, חיפוש אחר אור. לא עמים, לא דגלים – אלא משפחות, יחידים, כאב משותף.

"The old men scheme from towers high / They never feel the pain" קלינשטיין תוקף בחדות את המנהיגים, אלה שמושכים בחוטים בלי לשלם את המחיר. האנשים שסובלים – הם הורים, ילדים, אזרחים.

הקורבן תמיד נמצא למטה, וההנהגות מתחלפות אך הכאב נשאר.

You, out there, watching on your screen… / Just a distant sound you think you hear" – ביקורת מרה על שטחיות השיח, חוסר היכולת להרגיש את הרעש כמו שהוא נחווה באמת.

"You stand there screaming hatred from the stands / As their loved ones are slipping through their hands" – תמונה כואבת: בעוד שהעולם צועק מהיציעים – האובדן האמיתי מתרחש על הקרקע, בשקט.

הפזמון – לב השיר "While the sun burns down on the same old dust / On a broken promise and a shattered trust" – המטאפורה של השמש – חיים שמתעקשים להימשך למרות הייאוש. אובדן התמימות, הבטחות השלום שלא מומשו.

"They don't care who's right / They don't care who's wrong / So we need to find a different kind of song" – שיא השיר: לא משנה צדק מול עוול, אם המחיר הוא אובדן אנושי. הקריאה ל"שיר אחר" היא קריאה לסוג אחר של חשיבה, פעולה, תקווה.

"A Different Kind of Song" הוא שיר שמתעקש לדבר בשפה של כאב ואהבה בעולם שמדבר בשפת צודקים ואשמים. הוא לא מציע פתרון פוליטי – אלא פתרון תודעתי: לעצור, להקשיב, ולכתוב מחדש את השיר של כולנו. קלינשטיין מצליח כאן לבטא עמדה מוסרית אמיצה בלי להכריז סיסמאות. זהו לא שיר מחאה – אלא שיר חמלה, ובעולם קרוע – זה אולי השיר שהכי חסר.

העיבוד המוזיקלי מעמיד את השיר הזה בלב המסורת של בלדות נשמה אמריקאיות־אוניברסליות, שמחברים כאב אישי עם תודעה קולקטיבית. הפסנתר מוביל את השיר באיפוק רגשי – תבניות הרמוניות פשוטות, אך כאלו שמדגישות כובד וצלילות. אקורדים במוד מינורי שיוצרים אווירה מהורהרת ואפלה, שנותנת מקום למילים לנשום. השירה של קלינשטיין – חשופה, אנושית, קו שירה נמוך, קצת סדוק, כמעט שביר כמו תפילה. הקול לא מנסה להרשים – אלא לספר אמת. קולות הרקע (כנראה קולות נשים) מופיעים בזהירות ובשקט – כמעט כמו מקהלה שמימית, מסמנת את האפשרות לעולם אחר, ההם עוטפים ברוח של חמלה שעוברת דרך הצלילים.🎶 השפעות מוזיקליות: שילוב של נשמה, פולק וגוספל השילוב בין מינוריות ועוצמה רגשית מציב את השיר בלב המסורת האמריקאית של שירי מצפון.

הלחן וההפקה של "A Different Kind of Song" מצליחים להיות אינטימיים ואוניברסליים בעת ובעונה אחת.כמו תפילה שנולדה מתוך אפר, בליווי צלילים שיודעים את הדרך אל הלב – אך לא מנסים לכפות אותה. קלינשטיין כמו ספרינגסטין מניח אמת חשופה על קלידים פשוטים, והתוצאה היא שיר שמדבר בשקט – אך מהדהד חזק. קלינשטיין במיטבו.

רמי קלינשטיין A Different Kind Of Song

Mothers,Fathers,

Sons and Daughters,

Aching for some light,

All held captive by the orders

Of those who preach to fight.

They draw the lines on holy ground,

While blood runs down the streets ,

And listen to the hateful sound

Of endless, false defeat.

While the sun burns

down on the same old dust, On a broken promise and a shattered trust

They don’t care who’s right,they don’t care who’s wrong

So we need to find a different kind of song

The old men scheme from towers high,

they never feel the pain,

Just another pawn to die,

Another tear of rain.

Mothers,Fathers,

Sons and Daughters,

Praying for some light,

Drowning in the rising waters

Lost within the night

While the sun burns

down on the same old dust, On a broken promise and a shattered trust

They don’t care who’s right,they don’t care who’s wrong

so we need to find a different kind of song

And you, out there, watching on your screen,

With your brand new flags and your angry scene.

You never felt the ground shake or the fear

Just a distant sound you think you hear.

.you stand there screaming hatred from the stands

As their loved ones are slipping through their hands

Mothers,Fathers,

Sons and Daughters,

Aching for some light,

All held captive by the orders

Of those who preach to fight.

They draw the lines on holy ground,

While blood runs down the streets ,

And listen to the hateful sound

Of endless, false

defeat

While the sun burns

down on the same old dust, On a broken promise and a shattered trust

They don’t care who’s

right

They don’t care who’s wrong

So we gotta find a different kind of song

While the sun burns

down on the same old dust, On a broken promise and a shattered trust

They don’t care who’s right,they don’t care

Who’s wrong

So we need to find a different kind of song

Just wanna hear a different kind

And I’ll say it one more time

We gotta find a different kind

Just a different kind of song

