רן שפירא על החול החם

השיר בביצוע רן שפירא, הכתוב בלשון נקבה, מתאר דמות נשית הנמצאת במרחב פנימי של זיכרון, געגוע, ואי-מימוש. זהו טקסט שנע בין עבר להווה, בין מה שנאמר למה שלא נאמר, ובין שקט פנימי לצעקה שלא יצאה. העובדה שהשיר מבוצע על-ידי זמר גבר בלשון נקבה מוסיפה לו עומק פרשני מיוחד – משחק עם זהות, קול, ורגש.

השיר נפתח במילים: "אם יכולתי לדבר אולי הייתי מבקשת / להסביר את מה שאין קצת לקחת מהשקט…" כאן נוצר מתח בין הצורך לבטא רגש לבין השתיקה. הדוברת מדברת על מה שלא נאמר, על חוסר יכולת לדבר, לבקש, להסביר. היא מתחרטת על שתיקה, על ריחוק, על דברים שלא קרו. לאורך השיר היא בונה לעצמה עולם דמיוני "על החול החם / רציתי לדמיין לנו עולם ישן…" החול החם מייצג גם חום, חיים, מגע, אך גם חולף, זמני, לא יציב.

העולם הישן שהיא מדמיינת הוא אולי געגוע לתמימות, למשהו שפעם היה – זוגיות, אהבה, בית, ילדות.

האימאג' של "תינוקת מחייכת והשמש חם" הוא תמונה של חיים, המשכיות, אור, אך גם של חלום שלא התגשם. בהמשך היא אומרת: "פה ושם הולכת והולכת בלי לראות לאן / הגוף שעוד זוכר ייקח אותי לשם" – הגוף, הזיכרון הפיזי, ממשיך לנוע גם כשהנפש איבדה כיוון. זהו ביטוי פיוטי למצב של הליכה מתוך אינרציה רגשית, כשהעבר עדיין שולט בהווה.

הטון של הדוברת הוא רך, כמעט לוחש, אך טעון בעוצמה רגשית כבושה. היא מתגעגעת, חולמת, מדמיינת, ויותר מהכול – מתחרטת שלא דיברה. המילים "אם יכולתי לדבר אולי היית בא" מבטאות תקווה נואשת: אולי הכול היה משתנה אם רק הייתי מצליחה לומר את מה שבלב.

החזרה על השורה "מרגיש שכל חיי חיכיתי" (למרות שהשיר בלשון נקבה – כאן המילה “מרגיש” עשויה להישאר בכוונה ניטרלית או מרומזת על דו-מיניות לשונית) מדגישה תחושת המתנה מתמדת. היא חיכתה למשהו שכנראה לא יקרה – אהבה, מענה, גאולה רגשית.

"על החול החם" הוא שיר של נפש מדברת מתוך שתיקה. הוא מתאר געגוע לדבר שלא התרחש, אהבה שלא מומשה, קול שלא נשמע.

הביצוע בלשון נקבה על-ידי רן שפירא מוסיף לשיר רב-קוליות ורגישות מגדרית, ומטעין אותו במשמעות רחבה על היכולת להזדהות עם כאב של אחר, לא משנה מאיזה קול הוא בא.

לכאורה שיר "על הנייר" נשמע בלדה עגמומית. רן שפירא הניע אותו ברוק סוער. אך עדיין שומר על רגישות לירית. הקצב אינו מנפץ את העצב, אלא נושא אות, אולי רמז לכך שגם כאב יכול לרקוד. העיבוד הקצבי מדגיש את הניגוד בין הפנימיות השקטה לבין העולם החיצוני התוסס, ממש כפי שהדוברת “לא מדברת”, אך העולם סביבה ממשיך לנוע.

הביצוע הגברי בלשון נקבה מעניק לשיר ממד של אמפתיה מגדרית – קול גברי שנותן ביטוי לרגשות נשיים, או אולי לרגש אנושי אוניברסלי, שאין לו מגדר ברור. זהו רגע שבו הקול האנושי חוצה זהות.

רן שפירא על החול החם

אם יכולתי לדבר אולי הייתי מבקשת

להסביר את מה שאין קצת לקחת מהשקט

את היופי שהיה את האופק שבדרך

אז אולי היית בא אם הייתי מדברת

על החול החם

רציתי לדמיין לנו עולם ישן

תינוקת מחייכת והשמש חם

מרגיש שכל חיי חיכיתי

אם יכולתי לדבר אולי הייתי גם צועקת

למלא את מה שאין ולברוח מהשקט

שתזכור את שהיה לא תרד עוד מהדרך

אז אולי היית בא אם הייתי מדברת

על החול החם

רציתי לדמיין לנו עולם ישן

תינוקת מחייכת והשמש חם

מרגיש שכל חיי חיכיתי

פה ושם הולכת והולכת בלי לראות לאן

הגוף שעוד זוכר ייקח אותי לשם

מרגיש שכל חיי חיכיתי פה

