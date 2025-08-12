אלבום האולפן השני של רנה ראפ, "BITE Me" עוסק בכאוטי והבטוח שבהוויה האישית, בלהיות אותנטי, ללא התנצלות. זהו אלבום על קבלה עצמית בצורתה האמיתית ביותר, וכמו ראפ עצמה, יוצר קרקע לביטוי עצמי לא מסונן. האלבום משלב סגנונות של פופ, R&B, אלט-רוק בסגנון תחילת שנות ה־2000, ואלמנטים של דיסקו בקטעים כמו "At Least I'm Hot" ו־"Kiss It Kiss It".

האלבום מאופיין בגישה בוטה, חושית ושאפתנית, שכוללת גם ביקורת על תהליכי התעשייה ומעמדה בתקשורת ותרבות הפופ. רנה עוסקת בנושאים של אהבה ופרידות, חברות רעילה, זהות והוקעת עולם הפופ הצעיר והדיגיטלי – כולם מתערבבים ביצירה. לאורך כל האלבום BITE ME, ראפ מגישה כריזמה פופית אירונית

מוסיקה: מצד אחד – קו שירי בוטה, נועז ואנרגטי הנשמע כרוח מרדנית חיה בנרטיב פמיניסטי. מצד שני – יש תחושה שהיא חסרה לכידות או כיוון.

‌Bite Me הוא אלבום שמשקף את תהליך vהבשלה של רנה ראפ — מבחינת יצירה, זהות ומעמד. היא מציגה פה שילוב נדיר בין פופ משוחרר בתודעה לנרטיב אמיתי וכנה, ועושה זאת עם קורטוב של שיגעון, ביטחון עצמי וכאב נקי.

בסך הכל, BITE ME מעיד כי רנה ראפ ביססה את מקומה בסצנת הפופ של ימינו

האלבום הגיע למקום הראשון בבריטניה, הולנד וסקוטלנד ונמצא גבוה מאוד בטבלאות מצעדים רבות באירופה, ניו זילנד, אוסטרליה וארה"ב

