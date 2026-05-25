אייקוני המוזיקה העולמיים שאקירה וברנה בוי הוציאו רשמית את הקליפ לשיתוף הפעולה החדש שלהם, “Dai Dai”. השיר משמש כהמנון הרשמי של FIFA World Cup 2026 ותומך ישירות בקרן FIFA Global Citizen Education Fund.

הקליפ, שבויים על ידי האנה לאקס דייוויס וצולם במיאמי, כולל רשימה מרשימה של כוכבי כדורגל עולמיים, בהם ליונל מסי, קיליאן אמבפה, ארלינג הולאנד, הארי קיין, וכריסטיאן פוליסיק

הסרטון מדגיש גם את פעילות ארגון Ghetto Kids Uganda – עמותה המשנה את חייהם של ילדים יתומים ופגיעים באמצעות ריקוד ומוזיקה. בנוסף, הוויזואליה בקליפ מצדיעה למקסיקו, כאשר שאקירה נראית ניצבת על גבי אנדרטת Ángel de la Independencia האייקונית במקסיקו סיטי, רגע שהתאפשר בזכות שיתוף פעולה עם קמפיין התיירות המקומי של העיר.

הצמד יבצע את השיר בהופעה חיה ביום ראשון, 19 ביולי, כאשר שאקירה תוביל יחד עם Madonna ולהקת BTS את מופע המחצית ההיסטורי הראשון אי פעם של גמר גביע העולם של פיפ״א. ההופעה, המשלבת בין ספורט לתרבות, נועדה לחזק את היעדים הפילנתרופיים של הטורניר.

השיר “Dai Dai”, שהוכרז לראשונה באירוע Global Citizen NOW בניו יורק, משמש כהמנון המרכזי של קמפיין שמטרתו לגייס 100 מיליון דולר כדי לספק חינוך איכותי וגישה לספורט לקהילות מוחלשות ברחבי העולם.

שאקירה תורמת את כל התמלוגים שלה מהשיר למטרה זו, ו־Sony Music התחייבה להשוות את התרומה עד לסכום של 250 אלף דולר.

שני האמנים מגיעים לאירועי הקיץ הגדולים בתנופה אדירה: שאקירה תורמת דולר אחד מכל כרטיס שיימכר לסיבוב ההופעות הקרוב שלה, Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, לקרן החינוך. הסיבוב יכלול סדרת הופעות אינטימיות בארצות הברית במהלך הקיץ, שאחריהן יגיעו 11 הופעות אצטדיון במדריד באוקטובר הקרוב.

עבור הראפר בורנה בוי, שיתוף הפעולה הזה מסמן עוד ציון דרך משמעותי בקריירה, ומחזק את מעמדו כקול תרבותי עולמי מוביל, שמצליח לחבר בין מוזיקה בינלאומית לאירועי ספורט גדולים בקנה מידה חסר תקדים.

השיר “Dai Dai” מציין את הפעם השנייה שבה שאקירה נבחרת לבצע שיר רשמי עבור FIFA World Cup 2026, לאחר הלהיט העולמי Waka Waka (This Time for Africa) שהוקלט עבור מונדיאל 2010 בדרום אפריקה.

מונדיאל 2026 ייפתח ב־11 ביוני באצטדיון Estadio Azteca שבמקסיקו סיטי ויסתיים ב־19 ביולי באצטדיון MetLife Stadium שבניו ג׳רזי, אשר ייקרא במהלך הטורניר “New York New Jersey Stadium”.

שאקירה ובורנה בוי משיקים את הקליפ ל-Dai Dai שיר המונדיאל בהשתתפות כוכבי כדורגל עולמיים