שארל אזנבור, אלביס קוסטלו – She

מהשירים היחידים ששארל אזנבור שר באנגלית, וכתוצאה קידם בצורה משמעותית את הקריירה שלו בארצות שאינן דוברות צרפתית. השיר היה הנושא מסדרת הטלוויזיה הבריטית "שבע הפנים של נשים" The Seven Faces of Women. הוא נכתב על ידי הרברט קרצ'מר, יוצר השירים של "עלובי החיים", ואזנבור, שכתב את המוזיקה.

הרברט קרצ'מר סיפר: "מה שהם היו צריכים היה שיר לקשר בין שבעת הפרקים , והמפיק חשב שאולי אכתוב משהו למרלן דיטריך כשהיא מייצגת את האישה חסרת ה גיל. לא אהבתי את הרעיון הזה ממש. זה נשמע כאילו עלי לכתוב על המיסטיקה של האישה, אבל אם כבר כך, עדיף שזה לא יהיה מושר על ידי אישה. אם היא הייתה שרה על המסתורין שלה, השיר היה מאבד מהמיסטיקה שבו. אמרתי 'זה צריך להיות שיר על אישה בעיניו על ידי גבר, ואיזה גבר יכול להיות טוב יותר משארל אזנבור, ששר על אהבה ורומנטיקה? ' הבאתי אותו לפרויקט וזה התברר כמופלא.

""כתיבת שיר נושא אינה משימה קלה. אורכו של הבית הראשון פסוק יכול להיות 35 שניות בלבד. הוא רץ על הכותרות וחייב להיות שלם. אחר כך צריך למתוח אותו לתקליט. אזנבור שהסתובב באתר הצילומים לקח לעצמו זמן לכתוב מנגינה. ברגע שהוא ניגן לי הפתיחה, קפצה לי המילה 'היא' וידעתי שיש לנו את השיר."

השיר הוקלט פרט לאנגלית בבספרדית, איטלקית גרמנית ובשפת מולדתו הצרפתית. אזנבור נשמע נלהב מההישג של השיר – מקום 1 במצעד הבריטי, שלא היה רגיל לזמרים צרפתיים: "אחת השאיפות הגדולות ביותר שלי היתה להקליט שיר באנגלית שיגיע למקום הראשן במצעד בבריטניה".

שארל אזנבור – She



אלביס קוסטלו – She

She may be the face I can't forget/ A trace of pleasure or regret

May be my treasure or the price I have to pay/ She may be the song that Salome sings

May be the chill that autumn brings/ May be a hundred different things

Within the measure of a day

She may be the beauty or the beast/ May be the famine or the feast

May turn each day into a heaven or a hell/ She may be the mirror of my dream

A smile reflected in a stream/ She may not be what she may seem

Inside her shell

She who always seems so happy in a crowd/ Whose eyes can be so private and so proud

No one's allowed to see them when they cry/ She may be the love that cannot hope to last

May come to me from shadows of the past/ That I remember till the day I die

She may be the reason I survive/ The why and wherefore I'm alive

The one I'll care for through the rough and ready years/ Me, I'll take her laughter and her tears

And make them all my souvenirs/ For where she goes I've got to be

The meaning of my life is she, she

Mmm, she

Writer/s: CHARLES AZNAOUR, HERBERT KRETZMER