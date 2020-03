הפתיע בוב דילן בשיר של 17 דקות, שכולו עוסק ברצח נשיא ארה"ב ג'ון קנדי ב-1963, אבל ללא ספק פותח זרקור למה שמתרחש ממש עכשיו בימי קורונה אפוקליפטית. כשהכריז על השיר בטוויטר מוקדם בבוקרו של יום שישי, דילן תיאר אותו רק כ"שיר שהקלטנו לפני זמן ולא הוצאנו עד עכשיו" עם כותרת משייקספיר, “Murder Most Foul”, ("מקבת'") ובסגנון המוכר שלו, מערבב בין עבר להווה, בין מספר וסיפור, בתבשיל שרק לאמן כמו דילן יהיה האומץ לשחרר.

לפי המוסיקה – קולו של דילן וגם העיבוד לפסנתר-בס-כינור-תוף – "Murder Most Foul" השיר הוקלט מתישהו בעשור האחרון. הוא מתייחס לחיפוש נשמתו של ג'ון פ. קנדי "במשך חמישים השנים האחרונות". כמו הרבה שירים של דילן, “Murder Most Foul” אינו שיר לכולם. פרט למעריצי ההרד קור המושבעים של דילן, האורך לבדו יעיק על המאזין ה"ממוצע" השיר גם כמעט נטול מנגינה, ובשונה מכל דבר שדילן שיחרר אי פעם, דילן שר-מספר בעצם את זרם התודעה שלו. זה מה שהופך אותו למונוטני אבל גם חזק כל כך, שאינו תואם את מבנה שירי הפופ הרגילים, ובכל זאת הוא עדיין מעורר עניין.

בעוד דילן מתייחס לרצח של קנדי – כמו גם לכמה מהקונספירציות סביבו – בפרטי פרטים עזים ומרתקים, "Murder Most Foul" מכיל גם רשימה של התייחסויות לתרבות הפופ, מעין מפאזל שדילן מנסה להרכיב.

לאורך השיר הוא מזכיר את הביטלס, ג'רי והפייסמייקרס, פסטיבל וודסטוק והרולינג סטונס, הקונצרט באלטומונט, נט קינג קול, צ'ארלי פרקר רשימת גדולי ג'אז, כמו גם דיקי בטס, האחים אלמן וכמעט על כל התייחסות תרבותית לפני המילניום שאתה יכול לחשוב עליה.

דילן מחבר את השיר עם המוסיקה של דורו, שבשבילו רצח קנדי הרעיד את עולמם. הוא עשוי להיות שיר מכונן לדור שחווה עכשיו את וירוס הקורונה ואת נשיאות טראמפ . למרות השוני, התזכורת של דילן להתנקשות בחיי קנדי בתקופה הזו היא שהופכת את השיר לכל כך נוקב, פיוטי ועוצמתי, אפילו מאוד רלוונטי למה שעובר עלינו ברגע זה.

אם אתה מבין את ההקשר ואת האמן ממנו הוא בא, מתבהרת התמונה הלא רגילה שעומדת מאחורי השיר הזה, משהו שדילן לא עשה מעולם. מעין פרשנות לאירוע תרבותי גדול שמתרחש כעת באמצעות התייחסות לאירוע תרבותי גדול של פעם. לא בטוח שזה מתאים למי שתקועים בארה"ב בבתים, אבל דילן מעולם לא חיפש לשמח או לעודד את מאזיניו.

דירוג: