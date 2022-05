שבקה: תרבות אפריקנית

שבקה Shabaka שם מלא – Shabaka Hutchings מציג את האי.פי הראשון שלו African Culture. המלחין והמולטי-אינסטרומנטליסט הלונדוני מגיע דרך חברת Impulse! רקורדס, הבית ההיסטורי של אגדות הג'אז ג'ון קולטריין, צ'ארלס מינגוס וסאן רה, בין רבים אחרים.

שבקה נחשך בעיקר בתור הסקסופוניסט/נגן הקלרינט/פרונטמן של רביעיית Sons of Kemet, הכוללת גם נגן הטובה תיאון קרוס והמתופפים טום סקינר ואדי היק. מחוץ ללהקה הזו, הוא ניגן ב-Sun Ra Arkestra ושיתף פעולה עם Floating Points, ורשימה ארוכה של קבוצות חדשות ומרגשות בסצנת הג'אז החדשה והנפיצה של לונדון. ב-2020 הוציא אלבום עם קבוצת מוזיקאים דרום אפריקאים בשם Shabaka and the Ancestors.

ב- Afrikan Culture הוא מחליף את המקצבים המניעים של Sons of Kemet באווירה חלומית, מדדטיבית, עושה שימוש בכלים אפריקאיים מסורתיים כמו הקורה (kora) ומבירה (mbira) בשילוב עם תיבת הנגינה – סינתיסייזר בעבודת יד המופעל על סוללות – ושאקוהאצ'י, חליל במבוק יפני.

קטעים כמו Black Meditation או Ritual Awakening מרמזים על יצירה פתוחה, כזו שמטרתה אולי סוג תרגול מדיטטיבי בצלילים המתאימים יותר לאמביינט ג'אז.

התוצאה היא אוסף מהפנט של שמונה רצועות, מעוררות את סוג של טראנס נצחי שמשאיר את המאזין לתהות לאן נעלמה חצי השעה האחרונה כשהתקליט מגיע לסופו.

Shabaka – Black meditation

Shabaka – Call it a European paradox

Barbican Sessions: Shabaka Hutchings