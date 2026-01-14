"לב לבן” של שולי רנד הוא שיר אהבה שיש בו רוך, אבל גם הכרעה. אהבה כאן היא לא מפלט מהעולם, אלא דרך להיות בו אחרת. זהו שיר קבלה לא של רגע שיא רומנטי, אלא של הגעה אחרי דרך ארוכה, יבשה, מתישה. האיש בשיר “הגיע מלב המדבר”. כלומר- מחוסר, מבדידות, ממאמץ.

המדבר אצל רנד הוא מקום של חיפוש, של ניסיונות, של אמונה שנשחקת. כשהאהובה פותחת את הדלת – זו לא בריחה מהמדבר, אלא תשובה שנולדה מתוכו.

האהובה מתוארת כיחידה, אבל לא אידיאלית מדי – “ספר פתוח את לי חידה”. יש בה גילוי וגם סוד, פשטות ומורכבות בו־זמנית. היא לא פתרון – היא מסע משותף.

“מול נרות / זוהרת באור יקרות” – האור כאן הוא ביתי, יהודי, אינטימי. זה אור של שבת, לא של במה, אור שמאפשר נשימה

רנד מתוודה בהודאה חשופה: “אחרי שאמרתי נואש/ ימים לא הייתי ממש." האהבה לא באה כשאתה חזק, אלא כשאתה מוכן להישבר, ולכן: “איך באת לי בזמן”. לא מזל – חסד.

שורת המפתח: “לב פתוח הוא לב לבן” – לא לב תמים, לא לב שלא נפגע, אלא לב שבוחר להישאר פתוח למרות הכול. הלובן כאן הוא מוסרי – בחירה לא להתכסות בציניות, בכעס, בשריון.

זה שיר של זו אהבה בוגרת לא סימטרית, אבל מאוזנת. הוא עמל, היא ברכה, וכל אחד נותן מה שיש לו. “אמת על שפתיה דבש וחלב” – שילוב בין אמת (שעלולה להיות קשה) לבין מתיקות וחמלה. אהבה שלא משקרת, אבל גם לא פוצעת.

הוואלס הקליט לא מרים באוויר – הוא מסובב בעדינות. קליט, מאיר, אנושי. שולי רנד אומר כאן משהו פשוט ועמוק – העולם קשה, האדם נסדק, אבל עדיין אפשר לבחור לפתוח דלת, ולפעמים, זה כל הנס. זה שיר אהבה מפוכח ולא ציני, שיר אמונה בלי דרשות ובחירה מודעת באור – דווקא אחרי חושך.

צילום סטילס: תמר חנן

שולי רנד לב לבן

אהובתי פתחי את הדלת

לאיש שהגיע מלב המדבר

לבשי שמלתך זאת הנהדרת

לקראת איש חולם שפוסע ושר

אהובתי בעולם אין כמוה

את לעולם לי אחת יחידה

אהובתי בנמוך בגבוה

ספר פתוח את לי חידה

מול נרות

זוהרת באור יקרות

פנייך בחן עטורות

עומד ושואל

מה זכיתי

אחרי שאמרתי נואש

ימים לא הייתי ממש

איך באת לי בזמן

לב פתוח הוא לב לבן

אהובתי בשנתך את צוחקת

אני הוא האיש בגללו את שמחה

אהובתי פתחי את הדלת

אני העמל ואת לי ברכה

אהובתי בעולם אין כמוה

בין חדריה אלך מסובב

אהובתי בנמוך בגבוה

אמת על שפתיה דבש וחלב

