שורשי העשב הבה נחיה למען ההווה

אפשר לתרגם: "הבה נחיה למען ההווה" גם "בואו נחיה את היום". השיר מגלם את האתוס ההיפי של אותם ימים (הצעיר המרדן שדגל בחופש מיני ושימוש בסמים) – אהבה על פני כסף, לגלות את הנאות העכשיו ולא לדאוג למחר.

"We'll take the most from living, have pleasure while we can" "ניקח את המרב מהחיים, נהנה כל עוד אנו יכולים"

למרות שחברי ה"גראס רוטס" (הוקמה ב-1964 בלוס אנג'לס) לא היו מוכרים, ההרכב-שם הזה הצליח להכניס 14 להיטים לטופ 40, מהם 7 זכו ל"זהב", ו – 1 ל"פלטינה" אחת. שני אוספים של הלהקה הגיעו ל"זהב".

ההיסטוריה של הקבוצה הזו הוא גם מסובכת למדי, כי היו לפחות שלוש קבוצות שונות שיצרו שירים המזוהים כ"שורשי העשב" – שהיה בראשיתו שם בדוי (pseudonym) לקבוצה של יוצר ומפיק שנקראו P.F. Sloan and Steve Barri, שהוציאו שירים בסגנון פולק – רוק. שיר הבכורה של הגראס רוטס Where Were You When I Needed You בוצע ע"י סלון Sloan עצמו – כלומר לא היה אז בפועל שום הרכב שנקרא "גראס רוטס". סלון מצא בהמשך בסאן פרנציסקו הרכב שנקרא Bedouins (בדווים) שהקליט גרסה חדשה לשיר על הפלייבק של סלון.

"הבה נחיה למען ההווה" Let's Live for Today הוקלט באחד הגלגולים של ה"גראס רוטס" בשנת 1967. הזמר הראשי היה רוב גריל. למעשה מדובר בגרסה ללהיט איטלקי של ההרכב The Rokes שבוצעה בקצב איטי יותר. גריל הופיע עם ה"גראס רוטס" ארבעה עשורים עד לפטירתו בגיל 67.

סגנונות: הגראס רוטס שילבה אלמנטים של פולק רוק, סול, בלוז וריתם נ' בלוז עם הרמוניות שאפיינו להקות פופ בריטיות של אותה תקופה.

When I think of all the worries people seem to find

And how they're in a hurry to complicate their mind

By chasing after money and dreams that can't come true

I'm glad that we are different, we've better things to do

May others plan their future, I'm busy lovin' you (1-2-3-4)

Sha-la-la-la-la-la, live for today

Sha-la-la-la-la-la, live for today

And don't worry ’bout tomorrow, hey, hey, hey

Sha-la-la-la-la-la, live for today

Live for today

We were never meant to worry the way that people do

And I don't need to hurry as long as I'm with you

We'll take it nice and easy and use my simple plan

You'll be my lovin' woman, I'll be your lovin' man

We'll take the most from living, have pleasure while we can (2-3-4)

Sha-la-la-la-la-la, live for toda



שורשי העשב הבה נחיה למען ההווה