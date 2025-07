כמה יפים הנעורים. כמה פרועים הנעורים. כמה עפים הנעורים – כמו פרפרים. תנו הנושא לשחר טבוך ולכל המשתתפים איתו לסיעור נעורים מגניב על פרפרים. קלילות הפופ בעברית זורמת באפיק הזה של הקלות הרעננה והנסבלת. לא הכי הבנתי גם בשמיעה שניה למה התכוון המשורר עם הפרפרים שמשתוללים. הדאנס הקליט ויתר על משמעות עומק.

שננסה? שחר טבוך שובבי ומלא מודעות עצמית, משלב בין הומור, כאב לב, מסר פמיניסטי דק – והכול עטוף בסלנג עדכני, ביטוי פופ אורבני, ומשחקים של שפות ודימויים. זהו שיר פופ-אלקטרוני עם וייב היפ-הופ נשי, שמגיב לתרבות הדייטינג העירונית והגברים ה"פרפרים" – הבלתי מחויבים, הכריזמטיים והמתעתעים.

טבוך עושה משחק לשוני על הדימוי של פרפר: מצד אחד – תחושת התרגשות ופרפרים בבטן, מצד שני – הוא עצמו פרפר – קל דעת, עף מאישה לאישה, לא נשאר. "אם תתני לו את הצוף / הוא ייקח ואז יעוף".

הוא משרטט בחור ר תל אביבי, נוצץ, "סטייליסטי", אבל שיטחי ומתעתע. הטבעות הן גימור חיצוני – רמז לרהב, אולי אפילו ל"תחפושת גבריות".

הוא מנהל מעין לוח זמנים של גבר בלתי אמין, שמתנהל כמו פלייר חופשי – בלי מחויבות, בלי גבולות. "רבע לשלוש מסיים בעבודה ואז נותן בראש / חמישה לשש מגיב לחברה שלך אימוג׳י אש".

ועם זאת יש כאן מודעות עצמית כואבת אך גם צוחקת על עצמה, שמעידה כי הדובר בשיר חזק אך פגיע כשהוא מדבר על הקשר עם ה"פרפר", "איזה פטי, פתטי / I was so emotional"

שילוב של עברית ואנגלית מייצר אווירה עכשווית. שפת סלנג ("פריקי", "נותן בראש", "הלך עליי") – יוצר אינטימיות עם הדור הצעיר. החריזה נותנת קצב מהיר, זרימה הדוקה עם הביט.

השיר הוא מצד אחד המנון פופי שיש בו מישמש של אזהרה ("הוא פרפר, תיזהרי"), וגם וידוי על התמכרות לריגוש. הוא משקף מציאות עכשווית של מערכות יחסים נזילות, שקרים רומנטיים, וחיפוש אחר מישהו שיישאר – גם אם היא יודעת שהוא לא יישאר.

טבוך לא מפחד לשחק עם גבולות המגדר, הדימוי והפנטזיה כשהוא מטבל את השיר בהומור. המוסיקה קולחת במנגינה קליטה בקצב דאנס טראפ היפ הופ אורבני. זה פופ שובב, פמיניסטי במובן הכי מגניב, סקסי וקצבי, והעיקר – השיר נשמע לגמרי פופ "לועזי" בעברית.

שחר טבוך באטרפליי (Prod by Yinon Yahel & Yann Selka) בימוי ותסריט – שחר טבוך

הוא פריקי כזה עושה לי פרפרים

כן אבל הוא פרפר

לאאא

כולן: והוא פריקי בלילות מפוצץ בטבעות בוגד ואז מציע לך לשתות

הוא באטרפליי

אם תתני לו את הצוף הוא ייקח ואז יעוף הוא באטרפליי

הלך עליי

איזה פטי פתטי איי וואז סו אמושיינול

כשישר התפתיתי לרחף איתו

ויש עליו דיבור כל החברות אמרו אסור

הוא כתב נשבע השתנתי

Now I lose קונטרול ופרפרים כחולים משתוללים

בתוך הפרברים של יפו תל אביב

טונייט בלי מחשבות הוא טוקסיק ברמות

היו מי בייבי כי נראלי שהוא עף אליי

והוא פריקי בלילות מפוצץ בטבעות

בוגד ואז מציע לך לשתות

הוא באטרפליי אם תתני לו את הצוף

הוא ייקח ואז יעוף הוא באטרפליי

הלך עליי

רבע לשלוש מסיים בעבודה ואז נותן בראש

חמישה לשש הוא מגיב לחברה שלך אימוג׳י אש

תשע ארבעים וארבע הוא קבע איתך אבל הבריז ארבע

עשר ודקה סיבוב מהיר באוטו הוא שולח יד

חשבת זכית בלוטו

B U T T E R F LY

הוא לא פרפר נחמד דט בוי איז אה בטרפליי

B U T T E R F LY

אוי וואי וואי וואי

וואי איי לוז קונטרול ופרפרים

כחולים משתוללים

בתוך הפרברים של יפו תל אביב

טונייט בלי מחשבות הוא טוקסיק ברמות

היו מי בייבי כי נראלי שהוא עף אליי

והוא פריקי בלילות מפוצץ בטבעות

בוגד ואז מציע לך לשתות

הוא באטרפליי אם תתני לו את הצוף

הוא ייקח ואז יעוף הוא באטרפליי

הלך עליי עף אליי

He makes freaky freaky

Do freaky freaky things

Of you know what I mean

He makes freaky freaky

Do freaky freaky things

Of you know what I mean

Girl watch your self

