אכן העולם השתגע, השמים קדרו עלינו ב-7 באוקטובר, הרחובות הפכו קרים ומנוכרים, ואנחנו מחפשים בתוך האופל כנפים לבנות של מלאכים לעוף לשמיים. זה היה הקליפ הרשמי של הסדרה, "המנדט לידתו של סכסוך" – The world’s gone crazy, סדרה דוקומנטרית שהועלתה ב-2022 בערוץ 11, שמאירה באופן חדש ומפתיע את תקופת המנדט הבריטי ושורשי הסכסוך הישראלי- פלשתיני.

שירה גבריאלוב חוזרת לשיר על רקע אסון השבת השחורה, שהפך את השיגעון לטירוף אפוקליפטי, הפעם בקליפ בשחור לבן.

זוהי בלדה עגמומית, שהופכת דרמטית וכואבת בלחן ובביצוע של גבריאלוב. העיבוד נשאר אותו עיבוד, מאפשר לה לשיר את הנרטיב תוך הקפדה על כל הברה, לשמור על איפוק בלי ללחוץ על דוושת הדרמה, ועדיין להישמע עוצמתית ומשכנעת.

שירה גבריאלוב The World's Gone Crazy

שירה גבריאלוב The World's Gone Crazy גרסת הסדרה "המנדט לידתו של סכסוך"

The world's gone crazy/ The world's gone mad

There is no safety/ The times are bad

The sky above is gray

I hope to see the sunshine in my life one day

Deeper as it gets

It looks like what we're losing we will never regain

The world's….

The streets are bleak and cold

All faces looks so sad within this precious world

I want to hear your laughter

I want to see your smile keep on feeling my love

We've got to win this fight

We’ll keep on till we'll see the light

We’ll say our prayer and then we'll cry

We’ll grow white wings and fly up to the sky

The world's…..